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Lilia Cabral aparece pela primeira vez caracterizada como Rita Lee

Estadão Conteúdo

Lilia Cabral apareceu pela primeira vez caracterizada como a cantora Rita Lee (1947-2023). A atriz vai interpretar a cantora no monólogo Rita Lee: Balada da Louca, que estreia no dia 22 de maio, no Teatro Faap, em São Paulo.

Na foto divulgada pela produção do espetáculo, Lilia usa uma peruca branca, tom de cabelo que Rita adotou depois que se aposentou dos palcos, em 2012, e um adorno amarelo na cabeça, além dos tradicionais óculos redondos e coloridos, uma marca da roqueira.

A imagem foi feita por Miro, fotógrafo que trabalhou com Rita nos anos 1980 - é dele a foto que estampa a capa do álbum que a cantora lançou em 1981, o que traz a canção Saúde.

Em fevereiro, Lilia desfilou na Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do Rio de Janeiro, que apresentou o enredo Rita Lee, a Padroeira da Liberdade. A agremiação ficou em 11º lugar e escapou por pouco do rebaixamento.

O monólogo Rita Lee: Balada da Louca é baseado no livro Rita Lee: Outra autobiografia, lançado em 2023, cerca de 15 dias após a morte da cantora, vítima de câncer de pulmão. No livro, Rita conta detalhes da doença e faz uma espécie de testamento sobre sua vida e carreira, com humor, ironia e sarcasmo. A adaptação para os palcos é de Guilherme Samora e a direção de Beatriz Barros.

A data de estreia de Rita Lee: Balada da Louca, 22 de maio, foi escolhida em homenagem à rainha do rock brasileiro, que escolheu o dia, reservado à celebração de Santa Rita de Cássia na Igreja Católica, como seu segundo aniversário - Rita nasceu em 31 de dezembro. Os ingressos, já à venda, custam entre R$ 50 e R$ 180.

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Palavras-chave

TEATRO/RITA LEE: BALADA DA LOUCA/LILIA CABRAL
Cultura
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