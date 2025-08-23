Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lil Nas X permanecerá preso até segunda; rapper andou seminu em Los Angeles em aparente delírio

Estadão Conteúdo

O rapper Lil Nas X, vencedor de 2 Grammys e famoso mundialmente pela música Old Town Road, deve permanecer preso até segunda-feira, 24, após andar seminu pelas ruas de Los Angeles em um aparente delírio. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

Conforme a publicação, o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que a prisão se deu após o rapper agredir um policial. Ele também foi hospitalizado por uma possível overdose.

Imagens obtidas pelo TMZ mostram o cantor andando pelas ruas vestindo apenas uma cueca e botas de cowboy. O The Hollywood Reporter informou que a equipe do rapper não respondeu a pedidos de pronunciamento sobre o caso.

Em abril, Lil Nas X chegou a ser hospitalizado com um quadro de paralisia facial, mas postou fotos nas redes sociais e tranquilizou os fãs. "Galera, estou bem! Parem de ficar tristes por mim! Em vez disso, sacudam a sua bunda para mim!", disse na época.

Lil Nas X esteve no Brasil em março de 2023 como uma das atrações principais do festival Lollapalooza Brasil. O show virou assunto nas redes sociais, com direito à participação especial de Pabllo Vittar. O cantor também viralizou ao confundir as capivaras de São Paulo com "hamsters gigantes".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/LIL NAS X/PRISÃO/PRAZO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO FESTIVAL DE GRAMADO

Bella Campos cita Dira Paes e deixa convite ao público de Belém para assistir ao novo longa

No longa 'Cinco Tipos de Medo', atriz vive Marlene, uma personagem marcada pela luta e pela esperança.

23.08.25 13h58

RECEPÇÃO CALOROSA

Pela primeira vez em Belém, escritora Socorro Acioli é destaque no último dia da Feira do Livro

Sessão de autógrafos atraiu leitores interessados nos bastidores da produção literária da autora

22.08.25 22h57

É DO PARÁ!

'Boiuna' recebe prêmios de Melhor Atriz, Direção e Fotografia em Gramado

A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (22)

22.08.25 22h12

AGRESSÃO

Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em bar na Barra da Tijuca

O ator teria reagido com ciúme de Wanessa e empurrado a artista ao vê-la 'dançando' com o cantor Luan Pereira

22.08.25 20h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Grupo Nosso Tom celebra 25 anos com o público em show na rua, no centro de Belém

Festa com muito pagode e samba vai ser na avenida Braz de Aguiar, a partir das 9h deste domingo (24)

23.08.25 8h00

'ESTOU MUITO BEM'

Wanessa Camargo nega agressão de Dado Dolabella e explica crise de ciúmes com Luan Pereira; veja

Após boatos de agressão durante confraternização com participantes do Dança dos Famosos, cantora se pronunciou sobre polêmica

23.08.25 0h15

‘TCHAU, TCHAU, AMOR’

Espetáculo musical inspirado em brega de Ivan Peter volta à cena com drama, comédia e música

Vagner Mendes e Sidiane Nunes comentam a maturidade e os desafios de interpretar os protagonistas Arthur e Cecília

23.08.25 8h00

reação

Menções a 'Bolsonaro ladrão' disparam no X após novas revelações da PF

Entre esta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, foram 241 mil menções ao termo na rede social

22.08.25 15h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda