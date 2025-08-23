Lil Nas X permanecerá preso até segunda; rapper andou seminu em Los Angeles em aparente delírio

O rapper Lil Nas X, vencedor de 2 Grammys e famoso mundialmente pela música Old Town Road, deve permanecer preso até segunda-feira, 24, após andar seminu pelas ruas de Los Angeles em um aparente delírio. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

Conforme a publicação, o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que a prisão se deu após o rapper agredir um policial. Ele também foi hospitalizado por uma possível overdose.

Imagens obtidas pelo TMZ mostram o cantor andando pelas ruas vestindo apenas uma cueca e botas de cowboy. O The Hollywood Reporter informou que a equipe do rapper não respondeu a pedidos de pronunciamento sobre o caso.

Em abril, Lil Nas X chegou a ser hospitalizado com um quadro de paralisia facial, mas postou fotos nas redes sociais e tranquilizou os fãs. "Galera, estou bem! Parem de ficar tristes por mim! Em vez disso, sacudam a sua bunda para mim!", disse na época.

Lil Nas X esteve no Brasil em março de 2023 como uma das atrações principais do festival Lollapalooza Brasil. O show virou assunto nas redes sociais, com direito à participação especial de Pabllo Vittar. O cantor também viralizou ao confundir as capivaras de São Paulo com "hamsters gigantes".