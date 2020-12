Lia Sophia traz muito 'carimbop' em live no YouTube e Facebook nesta sexta-feira

Música

Lia Sophia se apresenta nesta sexta-feira, 4, às 17h, na live “Parece Feitiço. Ela chegou pra ficar”, com sua já tradicional mistura de carimbó e pop. A transmissão será pelo facebook.com/liasophiaoficial e em youtube.com/liasophia.

A série de lives Janela UBC promove debates sobre diversos temas que fazem parte do universo da indústria musical. Nesta sexta-feira, 4, às 16h, o produtor Geraldo Vianna entrevistará o empresário, produtor, compositor e instrumentista Rick Bonadio. Ele foi empresário de fenômenos nacionais como Mamonas Assassinas e Charlie Brown Jr., que ele descobriu. As transmissões ocorrem no Instagram, @ubcmusica.

A programação de fim de semana do Apoena conta nesta sexta, 4, com a apresentação do Carimbó Banjo Loko, às 21h. O Apoena fica na Av. Duque de Caxias, 450. Mais informações em 98158-0829 / 98213-6071,

Também nesta sexta-feira (4), o Sesc Pinheiros recebe a Orquestra Mundana Refugi, no Música #EmCasaComSesc, que para esta apresentação sobe ao palco com formação reduzida, com apenas 12 de seus 21 integrantes - entre músicos brasileiros, imigrantes e artistas vindos de diversas partes do mundo, como Cuba, Congo, França e Síria. Sob a direção musical de Carlinhos Antunes, que também toca no grupo, os artistas mostram temas tradicionais da Palestina, Irã, Guiné, Congo e Brasil.

A Casa da Seresta tem Joelson Pantoja e Brenda Moraes nesta sexta-feira, 4, às 20h. A Casa da Seresta fica na travessa Ferreira Pena, 354. Informações sobre valores de ingressos nos telefones: 3230-2370/ 98117-4398/ 99315-5681.

Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro ocorre o 23ª Panorama Percussivo Mundial (PercPan), principal festival de percussão do Brasil. Por conta da pandemia, esta será a primeira edição totalmente online, com transmissões via YouTube (PercPan Festival) e Instagram.

No sábado (5), é a vez da Trupe Chá de Boldo subir ao palco do Sesc Pinheiros para mostrar o repertório de seu mais recente trabalho, o EP "Viva Lina" (2020), que homenageia a arquiteta Lina Bo Bardi, além de sucessos da carreira e algumas músicas inéditas. Todas as programações do Música #EmCasaComSesc são às 19h, e podem ser acessadas pelos canais instagram.com/sescaovivo e youtube.com/sescsp.

Neste sábado, 5, a série #SalaDigital apresenta na Sala Cecília Meireles, a Orquestra de Câmara da Cia. Bachiana Brasileira, sob a regência do maestro Ricardo Rocha, com “A Canção da Terra”, de Gustav Mahler. A apresentação será às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Sala Cecília Meireles. Ao longo da transmissão serão arrecadadas doações para a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meireles.

A banda Evanescence terá sua primeira apresentação em uma experiência livestream, chamada “Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio”, neste sábado, 5 de dezembro, às 18h (horário de Brasília). O show estará disponível para ser assistido até quarta-feira, 9 de dezembro. Os ingressos podem ser adquiridos no site evanescencelive.com a partir de U$ 9,99.

Nos dias 5 e 6 de dezembro, o Complexo Porto Futuro, em Belém, recebe o Festival Cultural de Nazaré em estilo drive-in. A programação, ainda no clima do Círio 2020, vai das 17h às 21h30 e será totalmente gratuita para a população. Quem não puder adentrar o estacionamento de carro poderá assistir à transmissão ao vivo pelo site festculturaldenazare.com.br.

O cantor e compositor Odair José grava neste sábado, 5, um show no teatro do Sesc da Esquina, em Curitiba, em comemoração aos 50 anos de carreira. O show será transmitido gratuitamente, às 15h, pelas redes sociais do Sesc PR, no YouTube e no Facebook. Mais informações em sescpr.com.br.

Até sábado, 5, a Fundação Carlos Gomes (FCG) e o Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) realizam o 2º Festival de Bandas do Pará, um evento voltado especialmente para bandas de música e bandas marciais. As apresentações finalizam a programação do evento, que começou com oficinas de instrumentos em municípios do interior do Estado. A transmissão é na TV Cultura do Pará, às 19h30.

Gretchen se apresenta no domingo, 6, no Festival Fuxico 10 Anos. Com muito brega, rock, reggae e carimbó, o evento é no Insano Marina Club e, além da Rainha do Rebolado, conta com atrações como Leona Vingativa, Viviane Batidão, Markinho Duran, Xeiro Verde, e muito mais. Informações pelo contato 984409211.

Cinema

A Liga do Natal – Uma Aventura no Rio é uma série que conta as aventuras do Papai Noel e sua família no Rio de Janeiro. Cada episódio contém uma narrativa ficcional entremeada por quadros educativos, que abordam: inclusão digital, diversidade, curiosidades científicas, culinária, construção de brinquedos e enfeites sustentáveis. Os episódios estreiam nos sábados, 5, 12 e 19 de dezembro, a partir das 14h na InterTV (afiliada da Rede Globo no RJ) e às 18h no YouTube (/ligadonatal).

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e ocorre entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops de efeitos especiais em maquiagem; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. As vagas são limitadas.

O II Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, que aborda o racismo através do audiovisual e valoriza a produção de cinema realizada por afro-brasileiros, sobretudo na Amazônia, ocorre até 10 de dezembro, de forma on-line. Os debates, premiação e exibição de filmes serão realizados pelo site todesplay.com.br e pelas redes sociais. Esta edição homenageia a diretora de cinema e atriz Rosilene Cordeiro.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme Viúva Negra, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro.

O Itaú Cultural apresenta em seu site (itaucultural.org.br) a mostra Cine Curtinhas, até 20 de dezembro. A programação traz sete curtas-metragens brasileiros feitos por meio das mais diversas técnicas de animação – das tradicionais às digitais. Entre os destaques estão Diário de Areia e O Malabarista, premiados em festivais nacionais e internacionais. Todos os filmes terão legendas e interpretação em Libras.

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente, ocorre até 28 de dezembro e conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”. Para acessar a programação, entre no site cinecipo.com.br.

Até 30 de dezembro, a programação do Cine CPFL com a Mostra Cinema e Reflexão, reúne filmes com o tema “Diferentes visões de autores brasileiros”. Os longas serão disponibilizados na plataforma brasileira Looke, com acesso gratuito pelo endereço mostracinemaereflexao.com.br. Além dos filmes em cartaz, a programação promove uma série de lives com alguns diretores dos longas que fazem parte da mostra.

Teatro e Dança

O Teatro do Sesi recebe nesta sexta-feira (4) o novo espetáculo da Cia Tribos Ballet Teatro chamado Pandemia. A atração faz parte da programação do projeto Teatro do SESI Online, que promove apresentações culturais como forma de entretenimento ao público em tempos de isolamento social. Com transmissão online e ao vivo a partir das 19h, a apresentação ocorre exclusivamente pelo canal youtube.com/teatrodosesipara e tem direção executiva de Darley Quintas, além da direção artística de Maurício Quintairos.

A programação da série Teatro #EmCasaComSesc segue nessa semana começando nesta sexta-feira (4), com a Companhia Nova de Teatro no Sesc Santana apresentando o espetáculo Barulho D’água, com texto do dramaturgo italiano Marco Martinelli e direção e tradução de Carina Casuscelli. A montagem narra o drama vivido por milhares de imigrantes que tentam atravessar o Mar Mediterrâneo em embarcações precárias rumo à Europa, em sua maioria refugiados de zonas de conflitos. Todas as transmissões do Teatro #EmCasaComSesc ocorrem ao vivo, às 21h, no YouTube do Sesc São Paulo (/sescsp) e no Instagram do Sesc Ao Vivo (@sescaovivo).

Protagonizado por Miá Mello, o espetáculo Mãe Fora da Caixa segue em cartaz em São Paulo no Teatro das Artes com a novidade da transmissão on-line nas sessões das sextas-feiras, às 21h. Os ingressos on-line custam entre R$ 30 a R$ 250, e podem ser comprados pelo site sympla.com.br/teatrodasartes.

Encerrando a programação do ano da Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa, será apresentada a peça As Portas da Noite, de Jacques Prévert, com atuação de Walderez de Barros, no dia 5 de dezembro, às 19h. Mais informações em grupotapa.com.br.

O Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB apresenta a peça literária "Na sala com Clarice", um solo do ator Odilon Esteves que estreia em 6 de dezembro com transmissão ao vivo e gratuita na plataforma Zoom. Ingressos no site: sympla.com.br/nasalacomclarice.

Literatura e arte

Após o adiamento causado pela pandemia, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realiza uma programação de pré-lançamento da 24ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, de 4 a 6 de dezembro. A ação será realizada na Estação Teatro Gasômetro, e traz encontros literários, espetáculos teatrais e shows musicais, com a participação do público exclusivamente pela internet, podendo ser acompanhada ao vivo nas redes sociais e canais oficiais da secretaria na internet, como no canal de Youtube (Secult Pará).

A programação do mês da Livraria da Vila tem o ator Antônio Fagundes falando no sábado (5) sobre sua estreia na literatura com "Tem um livro aqui que você vai gostar", da Editora Sextante. Na publicação, Fagundes reúne histórias pessoais, revela seus autores preferidos e leituras inesquecíveis.

A websérie Brincar e Dançar, realizada pela São Paulo Companhia de Dança, com apoio do Itaú Cultural, chega à sua segunda semana de exibição no Especial IC Para Crianças. O objetivo é criar um ambiente para que crianças de todas as idades possam soltar a criatividade e experimentar a dança de forma divertida e prazerosa, a partir de atividades lúdicas que envolvem toda a família. Toda essa programação do IC Para Crianças pode ser vista no itaucultural.org.br, bem como no canal do Youtube (/itaucultural), entrando no ar a partir das 11h.

A 6ª edição do Sesc Circo reunirá uma programação composta por todas as regiões do país até 6 de dezembro. As atividades serão transmitidas pelo Instagram (@SescRS) e Youtube (Sescrs) e também haverá arrecadação de alimentos pelo Mesa Brasil Sesc, que destinará as doações a famílias de circo de lona. Informações no site sesc-rs.com.br/sesccirco.

A CCXP Worlds, evento de cultura pop, ocorre de forma on-line em 4, 5 e 6 dezembro, com transmissão pelo site ccxp.com.br. É possível fazer a inscrição para o acesso gratuito a quase toda a programação. O acesso total está disponível em pacotes pagos.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) vai realizar a 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, de 7 a 13 de dezembro de 2020. Com o tema Conectando Pessoas e Livros, o evento acontecerá pelo portal bienalvirtualsp.org.br que dará acesso gratuito a toda programação.

Allyster Fagundes traz a beleza da cena drag queen aliada aos mistérios do fundo das águas para a exposição "Revérbero", aberta à visitação de 7 de dezembro a 3 de janeiro, na galeria Theodoro Braga, no Centur. Com curadoria do professor e artista Orlando Maneschy, a exposição é composta por uma série de vídeos-performance, fotografias, pinturas e de um acervo de objetos pessoais.

Editais e Concursos

Narrativas: vibrações e silêncios é o tema do XV Seminário Anual do Núcleo de Pesquisa Culturas e Memórias Amazônicas (Cuma), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), realizado até esta sexta-feira (4). A proposta da atividade é reunir alunos, professores, pesquisadores da graduação e da pós-graduação, para apresentar as narrativas colhidas em diversos trabalhos de conclusão dos cursos, dissertações de mestrado e teses de doutorado vinculados ao Núcleo. O evento será online, gratuito, aberto ao público e as inscrições e programação podem ser acessadas em uepa.br.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

O World Class Competition, maior campeonato de coquetelaria do mundo, retoma a 12ª edição de sua etapa nacional e abre nova oportunidade em formato digital para competidores de todo o Brasil, que podem se inscrever e se juntar ao time de selecionados, pré-aprovados anteriormente no primeiro desafio. O regulamento completo da etapa nacional do World Class Brasil, a ficha de inscrição e todos os detalhes da competição precisam ser solicitados através do e-mail br-dba@msxi.com. Os competidores devem, entre outras obrigações, gravar um vídeo de até 2 minutos reproduzindo uma receita e postar no feed do perfil pessoal no Instagram até o dia 20 de dezembro.

As Inscrições para o I Concurso de Pintura em Tela Unimed Belém estão abertas até 25 de dezembro e são divididas por categorias: Cooperados e Não Cooperados da Unimed Belém, sendo a categoria cooperados, constituída por médicos sócios da Unimed Belém, e a não cooperados, composta por clientes, não clientes, e colaboradores da Unimed Belém. As obras vencedoras poderão fazer parte da decoração interna do novo Hospital da Rede Unimed Belém e serão premiadas em dinheiro, com valores que variam de 2 mil a 7 mil reais. Mais informações no site unimedbelem.com.br.