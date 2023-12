Leticia Bufoni sensualiza na web com cliques em cenário paradisíaco

Leticia Bufoni usou os stories de seu perfil oficial no Instagram para mostrar toda sua beleza e sensualidade aos seus seguidores. Nas imagens, a skatista de 30 anos aparece com biquínis de sua coleção, no modelo fio-dental, em uma praia paradisíaca.

VEJA MAIS

A influenciadora exibiu seu corpo trincadíssimo e bronzeado com inúmeras tatuagens espalhadas, além do piercing no umbigo, que é sua marca registrada. Confira as fotos:

Letícia Bufoni (Foto: Instagram @leticiabufoni)

Letícia Bufoni (Foto: Instagram @leticiabufoni)