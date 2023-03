Léo Lins apresenta novo show em Belém

O humorista Léo Lins se apresenta em Belém neste domingo, 19. Com o espetáculo “Peste Branca”, o artista liberou primeiro duas sessões, mas a procura foi grande, então ele vai fazer mais um show. O Teatro Maria Sylvia Nunes irá receber as três apresentações.

Bastante polêmico, o humorista vai fazer em Belém a estreia desse show. Ele aproveita desses momentos em que esteve sob os holofotes para produzir seu trabalho. “Tudo é aproveitado. O humor é mais que um trabalho para mim, é quase uma filosofia de vida. Chaplin disse que a vida de perto é uma tragédia e de longe uma comedia. Isso quer dizer que por meio do humor conseguimos até superar situações difíceis, pois para rir precisamos nos distanciar do fato. Isso ajuda a perceber o quão pequeno era o problema”, disse.

Por onde passa, Léo Lins chama atenção, pelo jeito em que lida com a vida e as situações do cotidiano. Porém, as situações usadas no seu shows são diferentes das que encontra no seu dia a dia. “Minha rotina é um pouco diferente. Não é todo dia que chega na nossa casa o processo de um índio. Ou uma investigação do Ministério Público Federal. Ou mesmo uma carta de demissão por causa de uma piada de quatro anos atrás. Então as vezes sento para escrever uma piada sobre algo cotidiano, tipo escolher fi…”, contou.

Ele esteve em Belém no ano passado, com sessões esgotadas também, mas agora retorna para algo novo. “Tudo é diferente. É outro show completamente diferente, porém com o humor ácido característico. Aliás, considero esse quarto especial de stand-up meu show mais crítico de todos. Inclusive estou levando pro palco alguns processos que recebi”, antecipa.

Com classificação de 14 anos, Léo Lins apresenta o “Peste Branca” para o público paraense. Nesta turnê de 2023, Belém é uma das primeiras cidades a receber o show. Ele acredita que “fazer rir com temas delicados: quando feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar”.

Recentemente ele lançou um especial de comédia no seu canal no Youtube. Chamado “Perturbador”, ele pode ser visto por mais de três mil pessoas.

Agende-se

“Peste Branca” com Léo Lins

Data: domingo, 19

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes - Boulevard Castilhos França - s/n Dentro do Complexo da Estação das Docas

Classificação: 14 anos

Duração: 70min