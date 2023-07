Leny Andrade morreu: cantora diva do samba e do jazz brasileiro morre aos 80 anos

Leny Andrade, considerada a “Diva do Samba-Jazz brasileiro”, morreu hoje, 24, aos 80 anos. A equipe da cantora que administra a sua conta no Instagram comunicou o seu falecimento. Na imagem, uma foto de Leny com o lettering: "Estou indo encontrar João Donato e Tony Bennett. Música no céu. Minha voz sempre estará com vocês". Em junho a cantora já tinha sido internada com um quadro de insuficiência respiratória. Famosos comentaram a publicação do falecimento. Confira!

"A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor. As informações do velório serão divulgadas em breve. A voz de Leny Andrade é eterna! Cantora, a diva do samba-jazz brasileiro”, diz a legenda da publicação que anuncia o falecimento de Leny Andrade.

Leny Andrade nasceu em 26 de janeiro de 1943 e tinha 80 anos. Iniciou a sua carreira nos bares e boates brasileiras, mas atravessou o seu país e também fez sucesso no México, onde morou por cinco anos e residiu uma parte de sua vida nos Estados Unidos e em países da Europa.

O primeiro álbum lançado pela cantora foi “A Sensação”, nos anos 1960. Na década de 1970 ela gravou “Registro”, dando início ao samba-jazz. Ao todo lançou mais de 30 discos ao longo de sua carreira musical e interpretou canções de compositores, à exemplo de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Djavan, Ivan Lins e mais.