Tony Bennett morreu: ícone da música romântica morre aos 96 anos

O cantor Tony Bennet conhecido pelas suas músicas românticas morreu hoje aos 96 anos. O falecimento do artista foi confirmado pela assessoria de imprensa e divulgado pela Associated Press. No dia 3 de agosto Tony completaria 97 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas em 2016 Bennet foi diagnosticado com Alzheimer.

VEJA MAIS

Anthony Dominick Benedetto ficou conhecido por seu nome artístico Tony Bennet . Natural de Long Island City, Nova Iorque (EUA) fez sucesso com as baladas românticas americanas. Entre suas músicas mais conhecidas está "I Left My Heart In San Francisco". Sua popularidade era grande e tinha admiradores famosos, desde Frank Sinatra a Lady Gaga.

Tony tinha mais de 70 anos de carreira e era considerado uma lenda do Jazz. Seu primeiro álbum foi lançado em 1956, quando tinha 20 anos de idade. Colecionava prêmios, entre eles, 20 Grammys. Em 2021 encerrou sua apresentações de palco, devido as limitações causadas Alzheimer, diagnosticado em 2016.