Lembra dele? Ex-Cirilo da novela Carrossel sofre com esquizofrenia e já decepou o próprio dedo

O ator Pedro Javier Vivero Valdez, conhecido por interpretar o personagem Cirilo na versão original da novela Carrossel, exibida no México em 1989, vive hoje longe da televisão e enfrenta uma condição de saúde sem cura. Atualmente com 44 anos, ele convive há mais de duas décadas com a esquizofrenia, transtorno mental que foi diagnosticado quando tinha 23 anos.

A novela infantil mexicana marcou época e apresentou personagens que depois seriam conhecidos também no remake produzido pelo SBT no Brasil. Na produção original, Cirilo era interpretado por Pedro Javier, que ganhou notoriedade ainda na infância com o papel do aluno apaixonado por Maria Joaquina.

Apesar do sucesso alcançado ainda jovem, o ator se afastou da carreira artística ainda na adolescência. Após deixar as novelas, ele seguiu outro caminho profissional e se formou em Ciências da Comunicação em uma universidade mexicana. Mais tarde, chegou a atuar em atividades ligadas ao audiovisual, incluindo trabalhos no Centro de Capacitação Cinematográfica do México.

Ex-Cirilo de Carrossel convive com esquizofrenia há mais de 20 anos

Anos depois, sua trajetória mudou com o diagnóstico de esquizofrenia, doença crônica que afeta o pensamento, as emoções e o comportamento. Desde então, ele convive com o transtorno mental, que não tem cura e exige acompanhamento contínuo.

Em entrevistas concedidas a veículos mexicanos, Pedro já relatou episódios difíceis relacionados à doença. Em um deles, durante um surto psicótico em que acreditava estar sendo perseguido, acabou perdendo um dos dedos da mão após um acidente com um serrote. Ele descreveu o episódio como uma situação muito forte e dolorosa e como um dos momentos mais dramáticos de sua vida.

Pedro Javier vive longe da fama após sucesso em Carrossel

Mesmo longe da TV, o ex-ator ainda mantém contato com antigos colegas de trabalho. Recentemente, ele publicou nas redes sociais uma foto ao lado de Álvaro Cerviño, que interpretou o pai de Maria Joaquina em Carrossel. Na legenda da imagem, Pedro demonstrou gratidão e carinho pelo reencontro com o antigo companheiro de elenco.

Hoje, décadas após o sucesso da novela, Pedro Javier segue levando uma vida mais reservada, distante dos holofotes que marcaram o início de sua carreira artística.