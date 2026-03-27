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Lee Sang-bo, ator de k-dramas, morre aos 44 anos

A causa da morte não foi revelada e a polícia segue investigando o ocorrido

Estadão Conteúdo
fonte

Lee Sang-bo (Reprodução)

Alerta: o texto abaixo trata de temas como abuso de substâncias, dependência química e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

O ator sul-coreano Lee Sang-bo, famoso por participar de k-dramas como Rugal, The Queens Dynasty e Wicked Love, foi encontrado morto em seu apartamento, nessa quinta-feira, 26, pela polícia sul-coreana. A causa da morte não foi revelada e a polícia segue investigando o ocorrido.

Nascido em Seul, na Coreia do Sul, o ator iniciou sua carreira em 2006 e, ao longo de duas décadas, fez sucesso em seriados como Miss Monte Cristo e Graceful Empire e filmes como Mepisto e Secretly Great. Em 2022, no entanto, o artista foi acusado de utilizar drogas ilícitas e foi preso pela polícia, sendo liberado pouco tempo depois.

Na ocasião, uma denúncia anônima levou a polícia sul-coreana a prendê-lo. O ator estava cambaleando pelas ruas de Seul, o que levantou as suspeitas de que ele estava sob influência de drogas. Os rumores prejudicaram sua carreira, que entrou em declínio após a repercussão negativa na mídia.

Posteriormente, no entanto, um exame toxicológico revelou que as substâncias suspeitas se tratavam de medicação para depressão. Em mais de uma ocasião, o ator relatou nas redes sociais que enfrentava problemas de saúde mental. Os sintomas pioraram após a morte de familiares, como sua irmã e seus pais.

O inquérito, então, foi encerrado, mas a imagem pública de Sang-bo havia sido manchada. Nas redes sociais, o ator chegou a relatar que os remédios contra a doença já não faziam mais efeito e que, por conta disso, ele estava consumindo álcool para lidar com sua condição.

Lee Sang-bo, no entanto, retomou sua carreira após o ocorrido. Ele assinou um contrato com a Korea Management Group e voltou a atuar em filmes e k-dramas. Para o ator, o objetivo era retornar ao estrelato do passado. "Tenho um forte desejo: como ator, assumir a responsabilidade e deixar que isso se dissipasse naturalmente com o meu trabalho", afirmou em uma entrevista antes de morrer.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

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