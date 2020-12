VÍDEO: Leda Nagle defende remédio sem eficácia comprovada contra covid-19 após alta da doença

A jornalista e apresentadora Leda Nagle publicou um vídeo em seu canal do YouTube onde fala sobre a batalha contra a covid-19. Ela contraiu a doença e chegou a ficar internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e teve alta no último dia 28.

No vídeo, Leda aparece ao lado do filho Duda Nagle, usando uma catéter para oxigênio no nariz. Ela defende que o uso de Ivermectina pode ter ajudado a controlar os sintomas da doença, que foram leves, segundo ela.

“Vitamina D em dose cavalar, direto, tudo isso eu fiz, zinco, ivermectina de quinze em quinze dias. Agora é o seguinte: os médicos admitem, eu falei com vários, eles foram muito atenciosos, que a Ivermectina de quinze em quinze dias pode ter ajudado meus sintomas a não serem tão fortes”, diz Leda no vídeo.

A apresentadora é interrompida pelo filho, que explica que os sintomas da mãe, na verdade, foram graves se comparados aos de outras pessoas, a considerar pelo fato de que Leda chegou a ficar internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Assista ao trecho: