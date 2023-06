Leão Lobo diz que Dudu Camargo foi visto abatido após polêmica demissão do SBT

Dudu Camargo estaria abatido após a polêmica demissão do SBT, onde apresentava o jornal Primeiro Impacto. As informações foram divulgadas pelo jornalista e apresentador Leão Lobo, 69, que reencontro com Dudu Camargo, 25 - ex-colega do Fofocalizando (SBT), na última sexta-feira (23).

O encontro ocorreu nos bastidores da peça "Confusões à Italiana", em São Paulo. Dudu estava na plateia do espetáculo. "Havia um rapaz com ele, que eu não sei quem é, [mas] me cumprimentou, disse que era meu fã. O Dudu não desceu para falar comigo [após a apresentação]", declarou Leão Lobo.

Esta seria era a terceira vez que o ex-apresentador Dudu Camargo conferia a montagem. Leão contou que o diretor da peça Guilerme Uzeda encontrou com Dudu e o achou muito abatido.

"Ele [Guilherme Uzeda] me contou que achou o Dudu muito abatido. Eu imagino que sim, porque, quando sai de uma emissora, a gente fica abatido. No caso dele, foi ainda mais terrível, porque, além de sair, a imagem dele ficou destruída."

Lobo ainda se solidarizou com Dudu. "Me preocupei com ele a partir desse momento. Sei que ele precisa aprender muita coisa, [mas] mudou um pouco meu jeito de sentir essa história. Tem um ser humano que está sofrendo e que precisa de ajuda."