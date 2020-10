Lázaro Ramos recebe prêmio internacional com o longa: ‘Medida Provisória’

Lázaro Ramos ganhou o prêmio internacional de melhor roteiro, com seu longa “Medida Provisória”, que no exterior recebeu o nome de “Executive Order”. A cerimônia foi realizada na mostra competitiva do Indie Memphis Film Festival, que ocorreu virtualmente nesta quinta-feira(29), nos Estados Unidos.

O elenco conta com os nomes como Taís Araujo, Adriana Esteves, Seu Jorge, Renata Sorrah e Alfred Enoch. O roteiro é do ator e conta com os co-roteiristas Elísio Lopes Jr e Aldri Anunciação. “Medida Provisória" tem estreia prevista no Brasil para o primeiro semestre de 2021.

Taís usou o Instagram para compartilhar a reação do marido ao ver o anúncio da vitória. "Olha a reação do @olazaroramos gente, tudo pra mim!", escreveu a atriz.