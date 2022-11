Lasanha e Ravioli: artistas da palhaçaria levam histórias dos palcos para plataformas digitais

Os palhaços Lasanha e Ravioli, interpretados por Ana Barroso e Monica Biel, respectivamente, estão há 32 anos contando histórias ao público infantil em escolas, festivais, hospitais e bibliotecas em diversas cidades do Brasil. Saindo dos palcos e indo direto para o ambiente digital, lançam hoje, 19, o Podcast “Rádio Lasanha e Ravioli”, nas plataformas digitais de músicas, com a finalidade de incentivar a escuta e a imaginação.

Ana Barroso (Ravioli) conta que a ideia do Podcast surgiu durante a pandemia e logo foram selecionadas no edital Rumos Itaú Cultural. "Na impossibilidade do teatro presencial naquele momento, criamos uma versão para vídeo do nosso espetáculo 'A Branca de Neve'. No processo de finalização, Newton Cardoso, nosso diretor musical, recebeu um arquivo ainda sem as imagens e, escutando em casa, lançou pra gente: 'puxa, isso daria um ótimo podcast!'. Na mesma hora, pegamos a sugestão e nos juntamos para adaptar outras histórias do nosso repertório para esse formato. A expectativa é que as crianças curtam tanto quanto curtem nossas aventuras no palco. É uma nova experiência para elas também", concluiu.

Monica Biel (Lasanha) relembra que as duas sempre tiveram simpatia com o universo do rádio, e um dos espetáculos é uma homenagem. Conta, ainda, que o maior desafio é lidar com as plataformas digitais, pois entendem que a arte também se atualiza. "Um de nossos espetáculos se chama 'No Ar com Lasanha e Ravioli', e ali já brincávamos com a dupla como locutores de um programa, dentro de um estúdio, contando histórias e interagindo com os pequenos ouvintes", arguiu.

Questionadas sobre como a palhaçaria ajuda a abordar temas sensíveis para as crianças, Ana destacou que essa vertente artística é uma escola de vida não só para crianças, como para os adultos. "O palhaço tem uma forma muito especial de abordar o 'erro', o 'diferente', que quase sempre é mostrada para criança como 'defeitos' a serem corrigidos. O palhaço nunca julga porque ele também erra, porque ele cai e levanta rindo de si mesmo, e assim cativa seu público com humor e generosidade", esclareceu.

Os contos disponibilizados são: Branca de Neve e Os Sete Anões e Os Três Porquinhos, no episódio de estreia, hoje. Em seguida João Sem Medo; A Bela e a Fera; Chapeuzinho Vermelho e A Roupa Nova do Rei. Cada um dos episódios vai estará disponível a cada sábado de novembro e dezembro. "Lasanha e Ravioli são palhaços, atores que contam suas histórias aproximando reis, rainhas, fadas, princesas e bruxas do universo da criança. Nos contos de fadas também existe a perda, a dor, o medo, o bem e o mal, isso tudo faz parte da vida. Os palhaços conseguem contar essas histórias com leveza, comentando e se divertindo, e como são os produtores de suas peças, eles têm a liberdade de dar um novo olhar aos clássicos infantis", ponderou.

Para Mônica e Ana, o principal desafio de lidar com as novas gerações de crianças, que estão muito conectadas as telas e fazê-las ouvir sem imagens. No entanto, diz que o projeto piloto já foi executado com as crianças da família e recepção foi positiva "A criança tem um potencial muito grande de fantasiar, criar mundos e narrativas. Fizemos um test drive com algumas crianças, netos e sobrinhos, e a reação foi ótima", respondeu.

Lasanha e Ravioli deixam um convite para as crianças, enquanto não se encontram nos palcos paraenses. "Já apresentamos nossos espetáculos em Belém e Santarém, quando circulamos em uma turnê por vários estados. Foi uma experiência linda e a receptividade do público foi excelente. Apresentamos nossa versão de 'Chapeuzinho Vermelho', contada por Lasanha e Ravioli. Agora as crianças paraenses vão poder ouvir Lasanha e Ravioli e matar saudades da dupla, até que surja outra oportunidade pra gente retornar aos palcos do Pará. Vai ser uma alegria!", finalizou.

Lançamento - Podcast “Rádio Lasanha e Ravioli”

19/11 - Branca de Neve e Os Sete Anões | Os Três Porquinhos

26/11 - João Sem Medo

3/12 - A Bela e a Fera

10/12 - Chapeuzinho Vermelho

17/12 - A Roupa Nova do Rei

Plataformas: Spotify, Deezer, iTunes e Apple