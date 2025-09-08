Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lady Gaga é o Grande nome do VMA 2025; veja a lista completa de vencedores

Estadão Conteúdo

A edição de 2025 do MTV Video Music Awards (VMA) foi realizada nesse domingo, 7, em Nova York (EUA), reunindo os principais nomes da música em uma noite marcada por performances, surpresas e grandes vitórias. Com apresentação do rapper LL Cool J, a cerimônia celebrou a diversidade de gêneros e estilos, além de premiar tanto artistas veteranos quanto estreantes em ascensão.

Liderando as indicações com 12 nomeações, Lady Gaga foi uma das grandes vencedoras da noite. A cantora conquistou os prêmios de Artista do Ano, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhor Colaboração, esta última ao lado de Bruno Mars, com a canção Die with a Smile.

Rosé também brilhou, vencendo em Música do Ano com Apt., sua parceria com Bruno Mars.

Entre os novatos, Alex Warren se destacou como Artista Revelação. Sabrina Carpenter, que vem se consolidando como força pop, levou três troféus: Melhor Artista Pop, Melhor Álbum e Melhores Efeitos Visuais.

Ariana Grande venceu em três categorias: Vídeo do Ano, Melhor Pop e Melhor Longa, com o projeto Brighter Days Ahead.

O VMA 2025 também premiou representantes de gêneros específicos como Shakira (Melhor Latino), Doechii (Melhor Hip-Hop e Melhor Coreografia), Coldplay (Melhor Rock), Tyla (Melhor Afrobeat) e Lisa com Doja Cat e Raye (Melhor K-pop).

Confira a lista completa de indicados e vencedores do VMA 2025 (os ganhadores estão em negrito):

Vídeo do Ano

- Ariana Grande - Brighter Days Ahead - Billie Eilish - Birds of a Feather - Kendrick Lamar - Not Like Us - Lady Gaga e Bruno Mars - Die with a Smile - Rosé e Bruno Mars - Apt. - Sabrina Carpenter - Manchild - The Weeknd, Playboy Carti - Timeless

Artista do Ano

- Bad Bunny - Beyoncé - Kendrick Lamar - Lady Gaga - Morgan Wallen - Taylor Swift - The Weeknd

Música do Ano

- Alex Warren - Ordinary - Billie Eilish - Birds of a Feather - Doechii - Anxiety - Ed Sheeran - Sapphire - Gracie Abrams - I Love You, Im Sorry - Lady Gaga e Bruno Mars - Die with a Smile - Lorde - What Was That - Rosé e Bruno Mars - Apt. - Tate McRae - Sports Car - The Weeknd, Playboy Carti - Timeless

Artista Revelação

- Alex Warren - Ella Langley - Gigi Perez - Lola Young - Sombr - The Marías

Melhor Artista Pop

- Ariana Grande - Charli XCX - Justin Bieber - Lorde - Miley Cyrus - Sabrina Carpenter - Tate McRae

Performance do Ano - MTV Push

- Agosto de 2024 - Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) - Setembro de 2024 - Ayra Starr - Last Heartbreak Song - Outubro de 2024 - Mark Ambor - Belong Together - Novembro de 2024 - Lay Bankz - Graveyard - Dezembro de 2024 - Dasha - Bye Bye Bye - Janeiro de 2025 - Katseye - Touch - Fevereiro de 2025 - Jordan Adetunji - Kehlani - Março de 2025 - Leon Thomas - Yes It Is - Abril de 2025 - Livingston - Shadow - Maio de 2025 - Damiano David - Next Summer - Junho de 2025 - Gigi Perez - Sailor Song - Julho de 2025 - Role Model - Sally, When the Wine Runs Out

Melhor Grupo

- Aespa - All Time Low - Backstreet Boys - BLACKPINK - Coldplay - Evanescence - Fuerza Regida - Grupo Frontera - Imagine Dragons - Jonas Brothers - KATSEYE - My Chemical Romance - SEVENTEEN - Stray Kids - The Marías - twenty one pilots

Melhor Colaboração

- Bailey Zimmerman com Luke Combs - Backup Plan - Kendrick Lamar e SZA - Luther - Lady Gaga e Bruno Mars - Die with a Smile - Post Malone com Blake Shelton - Pour Me a Drink - Rosé e Bruno Mars - Apt. - Selena Gomez, Benny Blanco - Sunset Blvd

Melhor Pop

- Alex Warren - Ordinary - Ariana Grande - Brighter Days Ahead - Ed Sheeran - Sapphire - Lady Gaga e Bruno Mars - Die with a Smile - Rosé e Bruno Mars - Apt. - Sabrina Carpenter - Manchild

Melhor Hip-Hop

- Doechii - Anxiety - Drake - Nokia - Eminem com Jelly Roll - Somebody Save Me - GloRilla com Sexyy Red - Whatchu Kno About Me - Kendrick Lamar - Not Like Us - LL Cool J com Eminem - Murdergram Deux - Travis Scott - 4X4

Melhor R&B

- Chris Brown - Residuals - Leon Thomas e Freddie Gibbs - Mutt (Remix) - Mariah Carey - Type Dangerous - Partynextdoor - N o C hill - Summer Walker - Heart of a Woman - SZA - Drive - The Weeknd, Playboi Carti - Timeless

Melhor Alternativo

- Gigi Perez - Sailor Song - Imagine Dragons - Wake Up - Lola Young - Messy - MGK & Jelly Roll - Lonely Road - Sombr - Back to Friends - The Marías - Back to Me

Melhor Rock

- Coldplay - All My Love - Evanescence - Afterlife - Green Day - One Eyed Bastard - Lenny Kravitz - Honey - Linkin Park - The Emptiness Machine - Twenty One Pilots - The Contract

Melhor Latino

- Bad Bunny - Baile Inolvidable - J Balvin - Rio - Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido - Peso Pluma - La Patrulla - Rauw Alejandro & Romeo Santos - Khé? - Shakira - Soltera

Melhor K-pop

- Aespa - Whiplash - Jennie - Like Jennie - Jimin - Who - Jisoo - Earthquake - Lisa ft. Doja Cat & Raye - Born Again - Stray Kids - Chk Chk Boom - Rosé - Toxic Till the End

Melhor Afrobeat

- Asake e Travis Scott - Active - Burna Boy com Travis Scott - TaTaTa - Moliy, Silent Addy, Skillibeng e Shenseea - Shake It to the Max (Remix) - Rema - Baby (Is It a Crime) - Tems com Asake - Get It Right - Tyla - Push 2 Start - Wizkid com Brent Faiyaz - Piece of My Heart

Melhor Country

- Chris Stapleton - Think Im In Love With You - Cody Johnson com Carrie Underwood - Im Gonna Love You - Jelly Roll - Liar - Lainey Wilson - 4x4xU - Megan Moroney - Am I Okay? - Morgan Wallen - Smile

Música de Verão

- Addison Rae - Headphones On - Alex Warren - Ordinary - Benson Boone - Mystical Magical - BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman - All the Way - Chappell Roan - The Subway - Demi Lovato - Fast - Doja Cat - Jealous Type - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI - Golden - Jessie Murph - Blue Strips - Justin Bieber - Daisies - MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea - Shake It to the Max (FLY) (Remix) - Morgan Wallen feat. Tate McRae - What I Want - Ravyn Lenae feat. Rex Orange County - Love Me Not - Sabrina Carpenter - Manchild - Sombr - 12 to 12 - Tate McRae - Just Keep Watching

Melhor Álbum

- Bad Bunny - Debí Tirar Mais Fotos - Kendrick Lamar - GNX - Lady Gaga - Mayhem - Morgan Wallen - Im the Problem - Sabrina Carpenter - Short n Sweet - The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Melhor Longa

- Ariana Grande - Brighter Days Ahead - Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (Short Film) - Damiano David - Funny Little Stories - Mac Miller - Balloonerism - Miley Cyrus - Something Beautiful - The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Melhor Vídeo Para o Bem

- Burna Boy - Higher - Charli XCX - Guess com Billie Eilish - Doechii - Anxiety - Eminem ft. Jelly Roll - Somebody Save Me - Selena Gomez, Benny Blanco - Younger and Hotter Than Me - Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan - Sleepwalking

Melhor Direção

- Ariana Grande - Brighter Days Ahead - Charli XCX - Guess com Billie Eilish - Kendrick Lamar - Not Like Us - Lady Gaga - Abracadabra - Rosé e Bruno Mars - Apt. - Sabrina Carpenter - Manchild

Melhor Direção de Arte

- Charli XCX - Guess com Billie Eilish - Kendrick Lamar - Not Like Us - Lady Gaga - Abracadabra - Lorde - Man Of The Year - Miley Cyrus - End of the World - Rosé e Bruno Mars - Apt.

Melhor Cinematografia

- Ariana Grande - Brighter Days Ahead - Ed Sheeran - Sapphire - Kendrick Lamar - Not Like Us - Lady Gaga - Abracadabra - Miley Cyrus - Easy Lover - Sabrina Carpenter - Manchild

Melhor Edição

- Charli XCX - Guess com Billie Eilish - Ed Sheeran - Sapphire - Kendrick Lamar - Not Like Us - Lady Gaga - Abracadabra - Sabrina Carpenter - Manchild - Tate McRae - Just Keep Watching

Melhor Coreografia

- Doechii - Anxiety - FKA Twigs - Eusexua - Kendrick Lamar - Not Like Us - Lady Gaga - Abracadabra - Tyla - Push 2 Start - Zara Larsson - Pretty Ugly

Melhores Efeitos Visuais

- Ariana Grande - Brighter Days Ahead - Lady Gaga - Abracadabra - Rosé & Bruno Mars - Apt. - Sabrina Carpenter - Manchild - Tate McRae - Just Keep Watching - The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

VMA 2025

premiação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

VÍDEO: Pabllo Vittar se joga de palco, público não a segura e artista cai no chão

A cantora pop levou o incidente com bom humor e retornou ao palco com a ajuda de seguranças

07.09.25 22h32

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ademara mergulha na realidade amazônica para viver Dionete em ‘Pssica’

Artista passou cerca de três meses em Belém para observar a rotina local e dar veracidade à personagem

08.09.25 9h00

CULTURA

Simone Mendes pede desculpas após exibir bandeira do Pará durante show em Manaus: 'falha técnica'

O episódio ocorreu na sexta (5/9), no primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody

06.09.25 20h48

MÚSICA

Rick Davies, fundador do Supertramp, morre aos 81 anos nos EUA

Cantor e tecladista lutava contra um câncer na medula óssea há mais de 10 anos

08.09.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda