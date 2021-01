Lady Gaga diz que Trump 'incita terrorismo' e pede impeachment

A cantora Lady Gaga usou seu Twitter no início desta sexta-feira, 8, para defender o impeachment de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

"Espero que nos foquemos no impeachment de Trump, já que o Congresso tem a autoridade constitucional para possivelmente desqualificá-lo para a próxima eleição - a 25ª emenda não o desqualifica", escreveu a cantora.

"Ele incitou terror doméstico - quanta violência ainda precisa acontecer? Isso é terrorismo", continuou, referindo-se à invasão sem precedentes ao Capitólio, em Washington, por parte de extremistas pró-Trump, no último dia 6.

Trump afirmou que não pretende ir à posse de Joe Biden, que foi eleito novo presidente dos Estados Unidos nas eleições disputadas em 2020.

Veja a postagem de Lady Gaga:

I hope we focus to impeach Trump so Congress has the constitutional authority to possibly disqualify him from future election—the #25thAmendment doesn’t disqualify him. He incited domestic terror—how much more violence needs to happen? This is terrorism.