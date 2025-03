L.J. Smith, autora de 'The Vampire Diaries', morre aos 66 anos

L.J. Smith, autora dos primeiros livros da saga The Vampire Diaries, faleceu aos 66 anos no dia 8 de março. A informação só foi divulgada ao público nesta terça-feira, dia 25. Segundo o comunicado publicado em seu site oficial, Lisa Jane Smith vinha enfrentando uma doença, cujo nome não foi revelado.

"Lisa era uma alma gentil, cujo brilhantismo, criatividade, resiliência e empatia iluminaram as vidas de sua família, amigos e fãs. Ela será lembrada por seu espírito imaginativo, seu papel pioneiro na ficção sobrenatural e sua generosidade, calor e coração, tanto dentro quanto fora das páginas", afirmou a nota.

Carreira e legado de L.J. Smith

Lisa Jane Smith nasceu em Villa Park, Califórnia, e desde a infância sonhava em ser escritora. Formou-se na Universidade da Califórnia e trabalhou como professora antes de se dedicar à literatura. Seu primeiro livro, Night of the Solstice, foi publicado em 1987. Entre 1991 e 1992, lançou The Vampire Diaries, que se tornou um grande sucesso e originou a série da CW em 2009, estrelada por Paul Wesley, Nina Dobrev e Ian Somerhalder.

Ao longo dos anos 1990, publicou outras sagas populares, como The Secret Circle, The Forbidden Game e Dark Visions. Após um hiato, retornou em 2007 com The Vampire Diaries: The Return e expandiu Night World.

Estilo e contribuições de L.J. Smith

Seus livros exploram o embate entre luz e escuridão, com personagens ambíguos e tramas sobrenaturais. Sua escrita influenciou a cultura pop, consolidando-a como referência no gênero.

Quais as principais obras de L.J. Smith?

The Vampire Diaries (1991-1992)

The Vampire Diaries: The Return (2009-2011)

The Secret Circle (1992)

The Forbidden Game (1994)

Dark Visions (1995)

Night World (1996-1998).

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com