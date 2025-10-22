Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kleber Mendonça Filho e Walter Salles fazem foto juntos durante encontro em festival de cinema

Estadão Conteúdo

Kleber Mendonça Filho e Walter Salles, dois grandes nomes do cinema nacional, encontraram-se em Los Angeles (EUA) no último domingo, 19, em um momento registrado com foto dos diretores juntos. Na ocasião, Mendonça Filho levou O Agente Secreto ao Museu da Academia do Oscar. A exibição abriu o Bravo Film Festival e foi apresentada pelo próprio diretor ao lado da produtora Emilie Lesclaux, seguida de um debate que contou com a participação de Salles.

A sessão reuniu profissionais e celebridades do circuito internacional e faz parte da movimentação de divulgação do filme nos Estados Unidos, com o objetivo de consolidar sua visibilidade junto a críticos e membros da Academia. Wagner Moura, protagonista do longa, não compareceu por compromissos teatrais no Rio.

O encontro teve caráter simbólico para o cinema brasileiro. Ao lado de Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, a exibição ressaltou o bom momento das produções nacionais no exterior. Ainda Estou Aqui colecionou indicações ao Oscar e garantiu ao Brasil um prêmio histórico.

O Agente Secreto estreou no Festival de Cannes, onde foi reconhecido com prêmios de destaque, e chega aos cinemas brasileiros em novembro. Segundo previsão da revista The Hollywood Reporter, o título pode ser indicado a cinco categorias do Oscar.

O longa, inclusive, está entre as seis obras selecionadas que disputam a indicação brasileira à categoria de Melhor Filme Internacional. No ano passado,Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, levou a estatueta para casa.

Palavras-chave

CINEMA

BRAVO FILM FESTIVAL

KLEBER MENDONÇA FILHO

WALTER SALLES
Cultura
