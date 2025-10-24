Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kleber Mendonça Filho e Spike Lee se encontram em sala de aula e discutem 'O Agente Secreto'

Estadão Conteúdo

Spike Lee, professor da Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, convidou Kleber Mendonça Filho para falar com os alunos de cinema da instituição nessa quinta-feira, 23.

A notícia foi compartilhada pelo diretor brasileiro em seu perfil do X (antigo Twitter).

"Recebido por um dos meus heróis Spike Lee na sua aula de cinema na Universidade de NY para sessão especial de O Agente Secreto + debate com estudantes. Muita coisa boa acontecendo em torno do filme, esse um dos melhores momentos de tantos", escreveu.

Ambientado no Brasil da década de 1970, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor que volta ao Recife fugindo de seu passado misterioso, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.

O longa foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026. A revista americana The Hollywood Reporter listou o filme de Kleber Mendonça Filho, entre os grandes cotados a indicações em cinco categorias da premiação. Segundo a análise da publicação, o brasileiro pode surgir nas categorias melhor filme, melhor ator, melhor direção, melhor filme internacional e melhor roteiro original.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/O AGENTE SECRETO/KLEBER MENDONÇA/SPIKE LEE/AULA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

ENTENDA

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

24.10.25 13h21

celebridades

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

24.10.25 11h38

CULTURA POPULAR

Arraial do Pavulagem realiza programação do Cordão do Peixe-Boi neste sábado, 25; entenda

A programação de atividades traz Roda Musical aberta ao público

24.10.25 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda