Kleber Mendonça Filho e Spike Lee se encontram em sala de aula e discutem 'O Agente Secreto'
Spike Lee, professor da Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, convidou Kleber Mendonça Filho para falar com os alunos de cinema da instituição nessa quinta-feira, 23.
A notícia foi compartilhada pelo diretor brasileiro em seu perfil do X (antigo Twitter).
"Recebido por um dos meus heróis Spike Lee na sua aula de cinema na Universidade de NY para sessão especial de O Agente Secreto + debate com estudantes. Muita coisa boa acontecendo em torno do filme, esse um dos melhores momentos de tantos", escreveu.
Ambientado no Brasil da década de 1970, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor que volta ao Recife fugindo de seu passado misterioso, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.
O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.
O longa foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026. A revista americana The Hollywood Reporter listou o filme de Kleber Mendonça Filho, entre os grandes cotados a indicações em cinco categorias da premiação. Segundo a análise da publicação, o brasileiro pode surgir nas categorias melhor filme, melhor ator, melhor direção, melhor filme internacional e melhor roteiro original.
