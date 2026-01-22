Capa Jornal Amazônia
Kleber Mendonça Filho acompanha indicações ao Oscar cercado de amigos

O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Seleção de Elenco, esta última uma novidade que estreia nesta edição da premiação.

Estadão Conteúdo
fonte

Kleber Mendonça Filho (Instagram @kleber_mendonca_filho)

Kleber Mendonça Filho acompanhou o anúncio dos indicados ao Oscar 2026 cercado de amigos, em sua casa, no Recife. O diretor compartilhou nas redes sociais um registro do momento vivido na manhã desta quinta-feira, 22, quando O Agente Secreto garantiu quatro indicações à principal premiação do cinema.

"Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", escreveu o cineasta ao publicar a imagem do encontro.

O preparador de elenco e diretor assistente Leonardo Lacca também compartilhou a reação do diretor no momento do anúncio das indicações.

Indicações de O Agente Secreto

O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Seleção de Elenco, esta última uma novidade que estreia nesta edição da premiação.http://www.oliberal.com/?q=O Agente Secreto

Na disputa por Melhor Filme, dez títulos concorrem ao principal troféu da noite. Além de O Agente Secreto, integram a lista Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Valor Sentimental, Marty Supreme, Frankenstein, Sonhos de Trem, Bugonia e F1.

Na categoria Melhor Filme Internacional, o longa brasileiro enfrenta Foi Apenas um Acidente (França), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Já em Melhor Escalação de Elenco, O Agente Secreto concorre com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores.

Além das categorias dedicadas ao filme, Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. Trata-se de um feito inédito para um ator brasileiro. Na mesma categoria, também concorrem Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

Os vencedores do Oscar 2026 serão anunciados na cerimônia marcada para 15 de março.

Cultura
