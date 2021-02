Kevinho declara torcida contra Karol Conká e troca nome na Web; confira

A rapper Karol Conká tem gerado muita discussão na Web por causa de sua conduta no BBB 21. Ela acaba de ganhar mais um famoso que está torcendo contra ela para ganhar o prêmio do reality show da Tv Globo.

O funkeiro Kevinho postou no Twtitter que mudará seu nome temporariamente até a cantora sair do BBB . "Pronto troquei meu nome no TT [Twitter], só volto ao normal quando a com K sair do BBB", postou o cantor, na noite desta quarta-feira (17), bem a data em que Karol ganhou a sua festa para se despedir do posto de líder da semana.

Gente já que tem uma galera que quer tirar o K do nome por motivos óbvios, a partir de hj me chamem de QUEVINHO, risos! — Quévinho (@kevinho) February 17, 2021