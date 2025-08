Kelly Slater prova morango do amor em SP e tem reação surpreendente

O surfista brasileiro Gabriel Medina ofereceu um morango do amor para o amigo Kelly Slater antes de surfar com o norte-americano em uma piscina de ondas artificiais em São Paulo. E a reação do melhor surfista do mundo foi surpreendente.

O momento descontraído foi compartilhado por Medina em um vídeo no seu perfil no Instagram e também no canal do surfista no YouTube, onde ele mostrou o encontro completo.

A primeira reação de Kelly Slater ao ver o morango do amor gigante foi de desconfiança - "Vocês estão me zoando?" -, mas o norte-americano confiou no amigo brasileiro e deu uma mordida. "Meu Deus, é muito açúcar", reagiu Kelly. "Eu não consigo nem mastigar isso", completou o surfista, antes de devolver o doce pela metade na embalagem. "Agora sim você está pronto para surfar", brincou Medina.

Rodrigo Santoro

Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, e Kelly Slater, recordista mundial com 11 títulos, ganharam a companhia do ator Rodrigo Santoro na sessão de surfe. Tanto Medina quanto Santoro são sócios do Beyond The Club São Paulo, clube de luxo localizado em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.

Kelly Slater veio ao Brasil para participar da Expert XP, feira voltada ao mercado de investimentos, e aproveitou o tempo livre para testar a piscina antes da inauguração oficial, prevista para outubro deste ano.