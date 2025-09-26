Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro de quase 2 anos

Estadão Conteúdo

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira terminaram o relacionamento de quase dois anos. Nesta sexta-feira, 26, a jovem de 29 anos apagou todas as fotos com o jogador de futebol.

Ao site Metrópoles, a influenciadora confirmou o fim do namoro. "Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos", declarou à imprensa. Nas redes sociais, fãs do casal já especulavam sobre um possível rompimento.

Nesta quinta-feira, 25, Léo Pereira atuou pelo Flamengo em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. A ausência de qualquer manifestação de apoio ao jogador por parte de Karoline, que costuma comparecer aos jogos e falar sobre o esporte em suas redes sociais, chamou atenção.

Os dois começaram a se relacionar em dezembro de 2023, mas só oficializaram o namoro em fevereiro de 2024. A influenciadora havia se mudado para o Rio de Janeiro para ficar mais perto do ex-namorado. Até o momento, o atleta não se pronunciou sobre o assunto.

O namoro, no entanto, foi envolto por polêmicas. Karoline tinha um relacionamento amoroso com o também jogador de futebol Éder Militão. Juntos, eles tiveram uma filha - Cecília, de 3 anos. Já Pereira era casado com a influenciadora Tainá Castro, com quem teve dois filhos - Helena, de 5, e Matteo, de 3.

Após ambos os casais se separarem, Karoline Lima passou a se relacionar com Léo Pereira e Éder Militão se casou com Tainá Castro. Nas redes sociais, os casais passaram a trocar indiretas e se envolveram em inúmeras polêmicas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Karoline Lima

Léo Pereira

término

namoro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

'Ela é maravilhosa', diz Boca Rosa ao comentar affair com atriz global; saiba quem é

Bianca explicou que a relação não seguiu adiante e que hoje elas mantêm uma amizade

26.09.25 10h17

FAMOSOS

Muito caro? Anitta revela que não tem carro e explica o motivo

Durante palestra sobre negócios, cantora explicou que não gosta de "luxar"

26.09.25 11h35

Celebridades

Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio

Filho da artista nega boatos de suicídio e diz que a queda foi um acidente em Çinarcik, no noroeste da Turquia

26.09.25 12h53

AÇÃO SOCIAL

Casa Futura chega a Belém com programação aberta ao público

A partir do dia 15 de outubro, a Casa Futura vai sediar uma série de oficinas abertas ao público, com inscrição gratuita

26.09.25 11h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda