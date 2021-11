Karol Conká, Potyguara Bardo, Os Amantes são confirmados no Psica 2021

A cantora, rapper e ex-BBB Karol Conká é uma das novas atrações confirmadas na programação do Festival Psica 2021, que será realizado presencialmente em Belém no mês de dezembro. Além dela, chegam para compor a festa Potyguara Bardo, Os Amantes, Garotos Podres, Bando Mastodontes, Torture Squad, Jeff Moraes, Velhos Cabanos, O Cinza, Arthur da Silva, Cobra Venenosa, Kratos + Sumano, AQNO, DJ Zek Picoteiro, DJ Miss Tacacá, além dos já confirmados Chico César, Marina Sena, Fruto Sensual e Tasha & Tracie. Dos 39 shows que compõem a programação musical do Festival, 19 deles já foram divulgados. O Festival Psica 2021 tem patrocínio da Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

Outra novidade que o evento revela ao público são as novas datas para shows e programação formativa. De 14 a 16 de dezembro, serão realizadas oficinas, mesas de debate e palestras sobre cultura, arte periférica e produção cultural, ofertadas gratuitamente para a comunidade, principalmente a periférica da região metropolitana de Belém. Nos dias 17, 18 e 19, o evento arma seus palcos para receber artistas de diversos estilos musicais, representando a música brasileira e paraense de agora, com um dia a mais de shows para que o público consiga prestigiar todas as atrações.

“Não tá sendo fácil entregar o primeiro festival pós pandemia do estado agora em dezembro. São diversos obstáculos. Até o início de outubro não podia acontecer eventos com mais de 30% da lotação do espaço. Então por aí já dá pra tirar a dificuldade que tivemos pra fechar os artistas e casas de show. Mas conseguimos fechar tudo e até o dia 8 de novembro o line up vai tá na praça, e temos certeza que vamos fazer história com essa edição do festival”, comemora Jeft Dias, diretor do festival.

A programação completa chega para os fãs do evento na próxima segunda-feira, 08 de novembro, onde serão revelados todos os nomes que compõem o festival além dos lugares onde ele será realizado. Todas as informações podem ser acompanhadas nas redes sociais do Psica: @psicaproducoes no Instagram e @producoespsica no Twitter.