'Karol Conká' é chutada de ônibus e expulsa do Ver-o-Peso; entenda

A popularidade de Karol Conká não está tão boa em Belém. O paraense Walter Locutor se vestiu como a participante do “Big Brother Brasil 21” e visitou o Ver-o-Peso para mostrar como é a aceitação da sister na capital paraense. Mas a resposta não foi nada positiva.

“Karol Conká visitando Belém do Pará”, disse Walter usando um look como o da cantora. “Belém e o Ver-o-Peso amam Karol Conká”, completa.

“Vem com a Karol Conká, papai”, brincou, indo em direção às barracas das boieiras do complexo. No entanto, a cada passo, os visitantes e trabalhadores do Veropa vaiavam e jogavam coisas na “sister”. “Sai daí! Ninguém gosta de ti”, gritou um transeunte.

Na última cena do vídeo, “Karol” é expulsa a chutes e pontapés de um ônibus: “Nem no ônibus eles me querem”.