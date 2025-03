Karla Sofía Gascón, de 'Emília Pérez', comenta sobre falas polêmicas: 'Fui menos racista que Gandhi'

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez e primeira mulher trans indicada ao Oscar, voltou a se manifestar sobre as polêmicas em que se envolveu durante a divulgação do filme. Durante uma coletiva de imprensa para divulgar seu livro Lo Que Queda De Mi (O Que Sobrou de Mim), a atriz abordou as críticas que recebeu após postagens antigas dela no X (antigo Twitter) ressurgirem na internet. Em sua defesa, chegou a se comparar ao líder religioso Mahatma Gandhi.

Em meio à repercussão, a atriz afirmou ser alvo de uma campanha de difamação e rejeitou as acusações de racismo ou alinhamento com ideologias de extrema-direita. “Está claro que houve uma campanha contra mim e que eles continuaram até conseguirem o que queriam. Disseram que sou de extrema-direita ou racista ou qualquer coisa do tipo. Em toda a minha vida eu fui contra tudo isso. Quando era jovem, costumava brigar com skinheads”, declarou.

A declaração mais controversa da atriz ocorreu quando ela minimizou suas postagens antigas ao citar o líder indiano. “Fui menos racista que Gandhi”, afirmou, referindo-se a atitudes do ativista indiano durante o período em que viveu na África do Sul. A frase repercutiu amplamente e gerou novas críticas nas redes sociais.

Críticas e repercussão

As postagens antigas de Karla Sofía Gascón ressurgiram no final de janeiro, quando internautas relembraram falas da atriz sobre a crescente presença de árabes na Espanha e suas opiniões sobre representatividade no Oscar. A polêmica se intensificou após suas declarações sobre a equipe de Fernanda Torres, que também concorria ao Oscar na mesma categoria que ela.

Apesar das críticas, a atriz reforçou que não busca perdão, mas gostaria que aqueles que se sentiram ofendidos expusessem diretamente seus sentimentos. “Ninguém precisa me perdoar por nada, mas gostaria que falassem comigo, diretamente”, pontuou.