Karine Teles conquista o público como Aldeíde em ‘Vale Tudo’ com figurino vibrante e quebra de tabu

No ar na nova versão de “Vale Tudo”, da TV Globo, a atriz Karine Teles tem conquistado o público ao interpretar Aldeíde, uma mulher intensa, carismática e cheia de personalidade. A personagem adota desde o início da novela um estilo monocromático, com roupas em cores vibrantes como rosa-choque, roxo e vermelho, muitas vezes em looks inteiros da mesma tonalidade. A escolha do figurino é fruto do trabalho da figurinista Marie Salles em parceria com a direção da novela.

Os detalhes dos looks têm roubado a cena nas redes sociais e virado temas de algumas discussões sobre estilo. Segundo Karine, esse detalhe foi concebido desde a primeira leitura do roteiro. “A coisa dela ser monocromática estava no texto, então é uma característica forte que estava presente desde que conheci a personagem que eu ia fazer, a versão de 2025”, afirmou em entrevista ao Grupo Liberal.

Para a atriz, a maneira como Aldeíde se veste é uma extensão direta de sua personalidade. Ela observa que o estilo extravagante da personagem comunica muito sobre quem ela é e sobre sua coragem de viver à sua maneira, sem se preocupar com a opinião alheia. “O fato de ela se vestir com tanta personalidade fala sobre a coragem que ela tem de fazer o que acha legal para ela mesma”, disse Karine.

Na vida pessoal, no entanto, Karine revela que seu guarda-roupa passa longe do colorido vibrante de Aldeíde. “Hoje em dia, uso cores muito mais sóbrias, como preto, branco, azul, cinza e verde. Das cores da Aldeíde, o vermelho é o único que eu uso mesmo, tenho algumas peças dessa cor no meu armário, é uma cor que eu gosto”, explicou. Embora já tenha sido mais ligada à moda, encara atualmente o ato de montar um look como algo mais esporádico e divertido, e não como parte de sua rotina.

Discussões

Nas telas, Karine tem interpretado uma mulher viúva, irreverente e apaixonada, que vive intensamente uma nova fase da vida após a morte do marido, Laudelino, personagem de Herson Capri. Nos capítulos atuais, Aldeíde redescobre a vida ao se apaixonar por André, interpretado (Breno Ferreira), 20 anos mais jovem que ela.

Apesar das quebras de tabu sobre o assunto, relação dos dois tem gerado debate entre os telespectadores, principalmente pela diferença de idade entre os dois personagens. Karine reconhece que esse aspecto provoca reações, especialmente porque a mulher é mais velha, o que ainda é pouco comum na teledramaturgia. “Acho que esse tipo de relação sofre mais preconceito do que se fosse o oposto, com um homem mais velho e uma mulher mais jovem, que é muito mais aceito”, avaliou.

No entanto, ela acredita que a conexão entre os personagens vai além da idade. “Os dois querem viver um grande amor e pensam de maneira parecida sobre isso. Eles estão de fato apaixonados”, disse.

Em sua própria vida, a atriz já viveu relacionamentos com pessoas mais velhas e mais jovens. Para ela, a diferença de idade é apenas uma característica entre outras que fazem parte de qualquer relação. “Quando os desejos e os objetivos estão alinhados, a idade é só mais um elemento a ser considerado”, observou.

Teles também destaca a importância de “Vale Tudo” como obra clássica e sua relevância atual. Para ela, refazer a novela em 2025 tem sido uma experiência rica justamente por sua atemporalidade. “As obras que viram clássicos são aquelas que dialogam com questões humanas que mudam pouco ao longo do tempo. O mundo muda, as tecnologias mudam, mas certos sentimentos permanecem”, disse.

A atriz relata ter percebido como a trama provoca reflexões e conversas em diferentes espaços, das redes sociais aos grupos de WhatsApp. “O mais bonito é ver as pessoas pensando, discutindo, trocando ideias. Para mim, essa é a função da arte”, afirmou.

Mãe de dois meninos que estão na adolescência, Karine conta que a maternidade continua sendo a prioridade em sua vida, mesmo diante da carga intensa de trabalho. Com os filhos mais crescidos, ela relata que hoje consegue conversar mais com eles sobre as demandas da profissão e compartilhar os momentos de reconhecimento e carinho que recebe do público. “Eles são meninos muito inteligentes e empáticos, grandes parceiros. Tenho muito orgulho deles”, revelou.

Carreira

Com mais de três décadas de carreira, Karine afirma que ainda se sente iniciante na televisão, apesar de sua vasta experiência no cinema. Para ela, a TV tem um alcance que nenhuma outra forma de atuação proporciona no Brasil. “É emocionante ver a televisão chegar a lugares onde outras artes não chegam. E fico feliz que isso esteja acontecendo com a Aldeíde”, disse.

A personagem também representa para Karine a oportunidade de explorar um lado mais cômico, em contraste com os papéis dramáticos e de vilãs que marcaram sua trajetória em obras como “Bacurau”, “Benzinho”, “Que Horas Ela Volta?”, “Pantanal”, “Manhãs de Setembro” e “Elas por Elas”. “Por mais que tenha suas falhas, Aldeíde é uma personagem muito querida e carismática. Tenho recebido muito carinho das pessoas por causa dela”, afirmou.

Ao comentar sobre os próximos capítulos da trama, Karine se mostra animada com o desdobramento da história entre Aldeíde e André, especialmente com a reação da mãe do personagem, Consuelo. “Estou ansiosa para ver como vai ser a repercussão dessa história agora, com a descoberta da Consuelo. Vamos ver como isso se desenrola”, disse, sem dar spoiler.