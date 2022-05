Karina Bacchi é batizada em igreja evangélica e se emociona

A atriz Karina Bacchi compartilhou nas redes sociais um momento de fé e emoção ao ser batizada em uma igreja evangélica em São Paulo neste domingo, 29. Nas fotos compartilhadas no Instagram, a atriz Karina Bacchi aparece muito comovida e chorando.



"Hoje, mais do que expressão da minha fé em palavras e atos, eu reafirmo minha decisão consciente de viver em comunhão com Deus, em um relacionamento profundo, crescente e eterno. Hoje através do batismo eu celebro minha filiação celestial e declaro todo meu amor, devoção e intenção perene de viver os planos de Deus em minha vida, cumprindo o seu chamado revestida de seu Santo Espírito, disposta a ser guiada, moldada, capacitada, purificada, consagrada e ungida para fazer o bem diariamente", começou ela, que ainda celebrou poder se batizar no mesmo dia do seu pai, Italo Bacchi.



"Hoje meu coração celebra com alegria e emoção o batismo do meu pai terreno, pai amado, que também foi tocado por Jesus em sua totalidade e intensidade. Que benção estarmos juntos nessa paizão! Hoje eu louvo mais uma vez a Deus por todos aqueles dispostos a prosseguirem crescendo em sabedoria que me ensinam mais e mais nessa jornada. Agradeço ao céu e também a todos os que tem me fortalecido com ensinamentos e demonstrações reais de constância, zelo, amor e devoção", completou.