Kamara Kó Galeria recebe módulo de fotografia com inscrições abertas até esta quarta-feira, 15

As inscrições para o módulo “Luz – Imagem: captura do tempo”, segunda etapa do laboratório “Olhos de Ver… Com que Olhos?”, encerram nesta quarta-feira (15). Mediada por Miguel Chikaoka, a atividade da Kamara Kó Galeria propõe imersão na fotografia contemporânea. As aulas ocorrem de 22 a 30 de abril de 2026 na sede da galeria, no bairro da Campina, em Belém.

Os participantes terão a oportunidade de experimentar a gênese da fotografia, construindo e utilizando câmeras pinhole. Esta abordagem articula técnica, percepção e reflexão sobre a imagem. As inscrições são feitas on-line, por formulário disponível no perfil da Kamara Kó Galeria no Instagram.

Detalhes da Formação

A atividade possui carga horária total de 15 horas e será ministrada entre os dias 22 e 30 de abril de 2026. As aulas ocorrerão sempre das 9h30 às 12h, na sede da galeria, na Campina, Belém. A formação é direcionada a pessoas a partir de 16 anos, com disponibilidade integral, e oferece 20 vagas.

A mediação de Miguel Chikaoka, figura reconhecida na fotografia brasileira, guiará uma investigação sobre o olhar. O módulo propõe reflexões sobre os modos de existência no tempo e espaço, com dinâmicas que estimulam experiências multissensoriais e colaborativas.

Conteúdo Programático

O programa abrange desde a construção artesanal das câmeras até experimentos com fotossensibilidade. Inclui leitura de imagens em negativo e positivo, e a transição do analógico ao digital. O percurso formativo também prevê a criação de um zine coletivo e rodas de conversa.

Outros Módulos e Oficinas

Além do módulo II, as inscrições para o módulo III, “Luz-Imagem: Foco e Profundidade de Campo”, também estão abertas. Ele aborda princípios ópticos como foco, distância focal e tempo de exposição, com experimentações usando câmeras híbridas.

Há ainda a mini oficina “Gotas de Luz: Mottainai – Brincando com a Luz”. Ela é focada na observação do território urbano através da fotografia, desenho e escrita, explorando a luz no bairro da Campina.

O módulo II ocorre de 22 a 30 de abril de 2026, com inscrições até 15 de abril de 2026. Já o módulo III será de 4 a 9 de maio de 2026, com prazo até 22 de abril de 2026. A mini oficina ocorrerá em 16 de maio de 2026, com prazo de inscrição até 30 de abril de 2026. Os formulários para todas as atividades estão disponíveis no perfil da Kamara Kó Galeria.

Serviço

Laboratório: “Olhos de Ver… Com que Olhos?” – Módulo II: Luz – Imagem: captura do tempo

“Olhos de Ver… Com que Olhos?” – Módulo II: Luz – Imagem: captura do tempo Inscrições: até 15 de abril de 2026

até 15 de abril de 2026 Período do módulo: 22 a 30 de abril de 2026

22 a 30 de abril de 2026 Horário: 9h30 às 12h

9h30 às 12h Carga horária: 15h

15h Vagas: 20

20 Público: a partir de 16 anos

a partir de 16 anos Mediação: Miguel Chikaoka

Miguel Chikaoka Local: Kamara Kó Galeria – Travessa Frutuoso Guimarães, 611, Campina, Belém (entre General Gurjão e Riachuelo)