Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kamara Kó Galeria recebe módulo de fotografia com inscrições abertas até esta quarta-feira, 15

Formação conduzida por Miguel Chikaoka propõe experimentações com imagem, luz e processos colaborativos

O Liberal
fonte

A atividade possui carga horária total de 15 horas e será ministrada entre os dias 22 e 30 de abril de 2026 (Divulgação)

As inscrições para o módulo “Luz – Imagem: captura do tempo”, segunda etapa do laboratório “Olhos de Ver… Com que Olhos?”, encerram nesta quarta-feira (15). Mediada por Miguel Chikaoka, a atividade da Kamara Kó Galeria propõe imersão na fotografia contemporânea. As aulas ocorrem de 22 a 30 de abril de 2026 na sede da galeria, no bairro da Campina, em Belém.

Os participantes terão a oportunidade de experimentar a gênese da fotografia, construindo e utilizando câmeras pinhole. Esta abordagem articula técnica, percepção e reflexão sobre a imagem. As inscrições são feitas on-line, por formulário disponível no perfil da Kamara Kó Galeria no Instagram.

Detalhes da Formação

A atividade possui carga horária total de 15 horas e será ministrada entre os dias 22 e 30 de abril de 2026. As aulas ocorrerão sempre das 9h30 às 12h, na sede da galeria, na Campina, Belém. A formação é direcionada a pessoas a partir de 16 anos, com disponibilidade integral, e oferece 20 vagas.

A mediação de Miguel Chikaoka, figura reconhecida na fotografia brasileira, guiará uma investigação sobre o olhar. O módulo propõe reflexões sobre os modos de existência no tempo e espaço, com dinâmicas que estimulam experiências multissensoriais e colaborativas.

Conteúdo Programático

O programa abrange desde a construção artesanal das câmeras até experimentos com fotossensibilidade. Inclui leitura de imagens em negativo e positivo, e a transição do analógico ao digital. O percurso formativo também prevê a criação de um zine coletivo e rodas de conversa.

Outros Módulos e Oficinas

Além do módulo II, as inscrições para o módulo III, “Luz-Imagem: Foco e Profundidade de Campo”, também estão abertas. Ele aborda princípios ópticos como foco, distância focal e tempo de exposição, com experimentações usando câmeras híbridas.

Há ainda a mini oficina “Gotas de Luz: Mottainai – Brincando com a Luz”. Ela é focada na observação do território urbano através da fotografia, desenho e escrita, explorando a luz no bairro da Campina.

O módulo II ocorre de 22 a 30 de abril de 2026, com inscrições até 15 de abril de 2026. Já o módulo III será de 4 a 9 de maio de 2026, com prazo até 22 de abril de 2026. A mini oficina ocorrerá em 16 de maio de 2026, com prazo de inscrição até 30 de abril de 2026. Os formulários para todas as atividades estão disponíveis no perfil da Kamara Kó Galeria.

Serviço

  • Laboratório: “Olhos de Ver… Com que Olhos?” – Módulo II: Luz – Imagem: captura do tempo
  • Inscrições: até 15 de abril de 2026
  • Período do módulo: 22 a 30 de abril de 2026
  • Horário: 9h30 às 12h
  • Carga horária: 15h
  • Vagas: 20
  • Público: a partir de 16 anos
  • Mediação: Miguel Chikaoka
  • Local: Kamara Kó Galeria – Travessa Frutuoso Guimarães, 611, Campina, Belém (entre General Gurjão e Riachuelo)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CULTURA

fotografia

kamara kó

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POP LATINO

Hist de Selena Quintanilla ganham nova versão em projeto de Zaynara

Série será divulgada nas redes sociais da cantora

13.04.26 17h54

SHOW

Projeto ‘Quarta Autoral’ promove encontro do rock independente em Belém

Noite contará com heavy metal, hardcore melódico e rock alternativo no Studio Pub

13.04.26 17h32

BBB

TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O espaço cenográfico reúne mais de 10 espécies com referências a participantes do programa

13.04.26 15h33

CINEMA

Filme com trilha sonora do paraense Léo Chermont é selecionado para o Festival de Cannes

'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul', de Bruno Santamaría Razo, integra seleção competitiva e destaca participação brasileira na produção e no elenco

13.04.26 14h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer

Os interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow

14.04.26 7h46

estética

O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

14.04.26 0h00

TRISTEZA

Morre Dolly Martinez, participante do reality Quilos Mortais, aos 30 anos

Um dia antes da morte, a irmã havia informado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida"

13.04.26 8h46

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/04)?

O filme "Paternidade" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

14.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda