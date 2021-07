K-Expo, maior festival de cultura sul coreana na América Latina, anuncia Victor Han

A nova edição do mega festival de cultura sul coreana, o K-Expo, que este ano ocorre entre 29 de julho e 1º de agosto, anuncia novas atrações para a sua programação, que este ano terá formato totalmente virtual, com transmissão pelo YouTube. Além da atração principal, o Fanmetting do girl group BlackSwan; outro destaque vai ficar por conta do baterista coreano-brasileiro Victor Han, youtuber, cantor, compositor e ex-membro da boy band K-pop About U.

Victor é considerado o primeiro K-Idol brasileiro, e mostra em suas redes sociais (@victor_thedrummer), toda a sua versatilidade como artista. A trajetória do Idol começou quando ele era bem novo, onde treinou por 8 anos para conseguir fazer o seu primeiro debut.

Victor conta em seus canais digitais que a vida como trainne não era fácil, pois necessita de muito estudo e treino para se aperfeiçoar cada vez mais para apresentar um trabalho impecável para os fãs. Atualmente, Victor trabalha em seu primeiro projeto solo, e que promete algumas surpresas durante a sua apresentação durante o K-Expo.

O evento ainda vai contar com diversas programações para os fãs da cultura sul coreana, como a visita a pontos turísticos diretamente da Coreia do Sul, em um quadro que será comandado pela criadora de conteúdo Thais Genaro; além das lutas de Taekwondo e, claro, o quadro de Hashik, a famosa gastronomia coreana, que tem se destacado no cenário gastronômico brasileiro nos últimos anos.

Destaque da edição:

O ponto alto da 5ª edição do evento também fica por conta da girl group BlackSwan, que conta com a primeira integrante feminina brasileira a debutar como K-Idol. O grupo da DR Music fez o seu debut em 2020, com o single "Tonight'' e o álbum “Goodbye Rania”. Atualmente conta com 4 integrantes e está em busca da 5ª, fazendo audições ao redor do mundo para escolher a nova participante da equipe.

Outras atrações:

O evento terá um desfile inédito de Hanboks, vestes tradicionais coreanas que vem ganhando popularidade no mundo da moda. Também haverá a final do 9º desafio nacional de K-pop Desafie, onde foram realizadas mais de 160 inscrições do Brasil inteiro, para as categorias de canto e dança de K-pop.

Assim como as edições anteriores, o evento permanece totalmente gratuito e 100% virtual. É possível acompanhar a programação completa pelo perfil do Centro Cultural Coreano no Brasil nas redes sociais, @Kccbrazil, e também no canal do YouTube.