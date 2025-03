Justiça penhora cachês que Gracyanne Barbosa ganhou no BBB; entenda

Gracyanne Barbosa, eliminada do BBB 25 na última terça-feira (18), não terá acesso ao cachê conquistado durante sua participação no programa. A Justiça determinou a penhora dos valores e de eventuais prêmios pagos pela TV Globo à influenciadora, conforme informações do colunista Rogério Gentile, do Uol.

A decisão judicial visa garantir o pagamento de uma dívida superior a R$ 750 mil, referente a um processo no qual Gracyanne, seu marido Belo e a empresa Central de Shows e Eventos são réus.

"Oficie-se à Rede Globo para que, em caso de existência dos valores, promova o bloqueio de saque, até o limite do valor desta execução (R$ 757.526,30)", determina um trecho do documento judicial.

VEJA MAIS

A dívida em questão refere-se ao aluguel de uma mansão em São Paulo, onde o casal residiu. O contrato de locação, firmado em novembro de 2017 pela empresa que agenciava Belo, teve seus pagamentos interrompidos em dezembro de 2018.

Belo e Gracyanne deixaram o imóvel após uma ordem de despejo em 2019. O proprietário alega que o casal danificou móveis e utensílios, arrombou o cofre e levou bens da casa.

Após um laudo realizado pela Justiça, foram constatados diversos danos materiais no imóvel. A soma dos prejuízos, incluindo aluguéis, impostos e contas atrasadas, além de multa contratual, juros e indenização, resultou no valor de R$ 757,5 mil, que agora será quitado com o cachê da influenciadora no reality show.