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Justiça determina penhora de bens de Antonia Fontenelle após processo de Giselle Itié; entenda

Estadão Conteúdo

Antonia Fontenelle terá suas contas bloqueadas por conta de um processo movido pela também atriz Giselle Itié por danos morais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou a penhora dos bens da ré.

O Estadão buscou contato com a assessoria de ambas as artistas, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Em 6 de novembro de 2024, a Justiça da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca condenou Fontenelle a excluir vídeos, fazer uma retratação pública e pagar uma indenização de R$ 50 mil, "reconhecendo a ofensa à honra e imagem" de Giselle Itié. Posteriormente, Antonia fez um pedido "de retratação em favor da honra do falecido Marcos Paulo, indenização e litigância de má-fé" contra Itié. O recurso não foi aceito.

De acordo com informações do jornal O Globo, o valor devido hoje, após correções, seria de R$ 109.985,30, com o acréscimo de uma multa de 10% e honorários de execução em outros 10%. O bloqueio, confirmado pela reportagem do Estadão, foi determinado pela juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri.

Entenda o caso

Em dezembro de 2020, a atriz Gisele Itié publicou um relato em suas redes sociais. "23 anos de idade. Minha primeira protagonista. Fui severamente assediada e amordaçada pelo diretor da novela. Até hoje sinto a dor de uma vítima silenciada", escreveu.

Apesar de ela não ter identificado o autor do suposto assédio, internautas e jornalistas relembraram à época que as características descritas por Giselle se encaixavam em seu trabalho na novela Começar de Novo, de 2004. Na ocasião, Marcos Paulo, além de contracenar com ela, também era diretor de núcleo do folhetim.

Antonia Fontenelle, viúva de Marcos Paulo, publicou um vídeo em seu canal de YouTube defendendo-o. "Você foi protagonista por insistência do Marcos Paulo, que te deu uma chance. E como você retribui isso? Acusando ele de assédio sexual, o que você sabe que não procede", disse, à época, entre outras críticas, incluindo a de que ela não seria uma atriz de verdade.

Entre as ofensas de Fontenelle, teriam constado também xingamentos de tom xenofóbico, como de que ela deveria "voltar para o seu país" - Giselle Itié nasceu no México.

Giselle entrou com a ação de danos morais contra Fontenelle pouco depois, no início de 2021. Até o momento, nenhuma das duas comentou publicamente a nova decisão judicial.

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