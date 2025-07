Júlio Rocha retorna às novelas da Globo e celebra reencontro com público em 'Três Graças'

Após mais de uma década afastado dos folhetins, o ator Júlio Rocha está de volta às novelas da TV Globo. Ele foi escalado para integrar o elenco de “Três Graças”, nova trama das 21h assinada por Aguinaldo Silva, que substituirá “Vale Tudo” na programação da emissora. A última participação fixa de Júlio em uma novela havia sido em “Amor à Vida”, exibida em 2013.

Quando anunciou a novidade aos seguidores, ele surpreendeu ao compartilhar um vídeo divertido nas redes sociais ao lado da esposa, Karoline Kleine, simulando um “chá revelação” para apresentar ao público o “novo membro da família”: seu próximo personagem na televisão. A brincadeira envolveu cartazes e confetes nas cores azul e rosa, fazendo alusão à chegada de um bebê, mas, na verdade, tratava-se da confirmação de sua participação.

Ao longo dos últimos anos, o ator se dedicou a outros formatos de produção audiovisual, como a série Ilha de Ferro (2018-2019), e chegou a atuar como apresentador do TV Fama, na RedeTV!, em 2021. Agora, ele celebra o reencontro com o autor Aguinaldo Silva, com quem já havia trabalhado anteriormente em “Duas Caras” (2007) e “Fina Estampa” (2011).

Segundo Júlio, este momento representa uma fase especial de sua carreira. “Eu sou completamente apaixonado por fazer novelas. Esse formato tem uma força única na nossa cultura, e foi através dele que o grande público me conheceu. Estava, sim, com saudades dessa rotina, desse set, dessa troca com o público no dia a dia”, afirmou, em entrevista ao Grupo Liberal.

O ator contou que abraçou de imediato a oportunidade de fazer o teste e foi tomado por alegria ao ser aprovado para um papel na trama de Aguinaldo. Além da participação na novela, Júlio também retornou aos palcos com a peça “A vida começa aos 60”, escrita pelo autor. “São dois reencontros importantes na minha vida profissional, com o Aguinaldo e com o público”, destacou.

Júlio ainda refletiu sobre o novo momento pessoal e profissional, agora como pai. “Dez anos atrás, quando fiz minha última novela, eu ainda não era pai. Muita coisa mudou. Hoje, encaro a carreira com mais maturidade, com um olhar mais amplo”, acrescentou. Ele e Karoline são pais de três crianças: José, Eduardo e Sarah.

Nova fase profissional

Durante o período longe das novelas, Júlio explorou diferentes áreas da comunicação. Fez teatro, apresentou programas, atuou em séries e se destacou como criador de conteúdo digital ao lado da família. Para ele, essa fase foi essencial para a evolução como artista.

“Me permiti experimentar outras linguagens e descobrir um universo completamente novo: o da criação de conteúdo digital, especialmente com a minha família. No começo, era algo visto com preconceito por parte da classe artística. Hoje é tão potente quanto qualquer outro. Encarei esse desafio com verdade e entrega, e aprendi demais nesse processo”, contou o ator.

Com mais de 4,9 milhões de seguidores no Instagram, Júlio Rocha disse que a experiência nas redes sociais influenciou profundamente sua maturidade artística. Desde a pandemia, ele tem se destacado na internet com vídeos de humor em família. Ele compartilha situações cotidianas ao lado da esposa e dos filhos, sempre com leveza e bom humor. Os conteúdos, que retratam desde desafios da paternidade até momentos inusitados do dia a dia, relacionamentos, conquistam milhares de visualizações.

“Foi um divisor de águas na minha trajetória. Existe um Júlio antes e outro depois desse processo. Ao lado da minha esposa e dos meus filhos, encontrei uma forma de me comunicar que é leve, verdadeira, bem-humorada e, acima de tudo, afetuosa”, revelou o ator.

Preparação intensa

Sobre o novo papel em “Três Graças”, Júlio adiantou que ainda não pode dar spoilers, mas garantiu que o público vai gostar do personagem. “A produção está a todo vapor. Já estou em processo com a equipe, construindo o personagem, entendendo sua trajetória, suas nuances”, disse. Ele também contou que mantém treinos físicos e alimentação equilibrada para estar preparado para a rotina intensa das gravações.

Apesar do retorno às novelas, ele afirmou que seguirá ativo na criação de conteúdo digital. “É uma linguagem que me apaixonei de verdade. As redes sociais me deram liberdade artística e espaço para mostrar outras versões de mim mesmo, como artista, pai, marido”, contou.

Júlio adiantou que pretende conciliar as gravações com a produção de novos projetos para o teatro e para o digital. “A cabeça não para”, brincou.

Carreira na TV

Júlio Rocha é natural de São Paulo e iniciou sua carreira aos 15 anos no teatro, estreando na TV em 1999 na novela “Louca Paixão". Participou de novelas como “Porto dos Milagres", “Belíssima" e "Paraíso Tropical", além de séries como “Sandy e Junior" e "A Diarista”. Seu primeiro papel fixo foi na minissérie “A Pedra do Reino". Ganhou destaque em “Duas Caras” (2007), atuou em “Caras e Bocas" (2009) e teve sucesso em "Fina Estampa” e “Amor à Vida". Participou de reality shows como “Dança dos Famosos" (2012) e “Super Chef Celebridades” (2015). Em 2018, integrou o elenco da série “Ilha de Ferro" e, em 2021, estreou como apresentador.