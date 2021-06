Juliette posa só de roupão para o delírio dos fãs: “Deusa grega”

A advogada paraibana Juliette Freire comemorou no último domingo (30) a marca de 30 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. E não se fez de modesta, tratou de produzir um post glamoroso para agradecer o apoio e carinho dos fãs. Surgiu plena e estilosa, vestida com um roupão ao lado de uma banheira de hidromassagem.

“Quem acordou com 30 MILHÕES de seguidores aqui no Instagram?! Obrigada por tudo!”, escreveu na legenda. Em poucas horas, a postagem já tinha atingido mais de um milhão de likes, que nesta segunda já haviam triplicado.

“Parece uma estrela internacional”, “Nossa bonequinha de luxo!, “Juliette é uma deusa grega” foram alguns dos comentários recebidos pela nova queridinha do público brasileiro.

Vale lembrar que durante entrevista para o Hugo Gloss, Juliette revelou que ainda sente mágoa de Gil. “Eu machuquei alguém com minhas palavras, tenho consciência disso. Quero ser amiga dele, sim, quando tudo isso passar. Quando eu conseguir ver [o ‘BBB’], quero entender. Sempre tem um motivo por trás”, falou.