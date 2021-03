Juliette, do ‘BBB 21’, insinua parentesco com Fiuk: 'Achei que eu lembro a sua mãe'

Após as exibições das homenagens ao Dia Internacional da Mulher, no qual os participantes do ‘BBB 21’ puderam conhecer mais as mães um dos outros, Juliette aproveitou o momento descontraído para elogiar a família e a 'genética’ de Fiuk.

"Eu preciso muito da genética de Fiuk. Que família bonita". O ator ri e a paraibana continua: "Eu achei que eu lembro sua mãe. Não quero mais ser Isis não. Eu acho que a gente é alguma coisa em comum. Achei que ela parece comigo".

Percebendo o ‘climão’ que ficou com Thaís, a advogada se desculpou e, ao se aproximar de Fiuk disse: "Brincadeira viu, amigo. É um elogio. Sua mãe é maravilhosa". O brother responde falando que gosta dessas brincadeiras e Juliette elogia o ator: "Ela é muito gata, por isso que você é perfeito e maravilhoso".