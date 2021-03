Elenco do ‘BBB 21’ se emociona ao receber homenagens no Dia da Mulher: ‘Mainha, te amo'

No dia 8 de maio comemora-se o Dia Internacional da Mulher e, mesmo estando confinados dentro do reality show, os participantes do ‘BBB 21’ foram surpreendidos na tarde desta segunda-feira (8), com uma ação da Avon em homenagem às mulheres da vida de cada um.

A apresentação foi conduzida por Thelma Assis, campeã do ‘BBB 20’, uma das embaixadoras da marca. Em um telão, na área externa da casa, as imagens das mulheres eram exibidas e a ganhadora da última edição falava um breve texto sobre a vida de cada uma das progenitoras, mães e irmãs.

“O Dia Internacional da Mulher é de interesse para todos nós. Então, eu trouxe aqui para vocês um momento muito especial. Eu vou ler um trechinho de mulheres fortes que fazem parte da vida de vocês. Olha, se preparem, vai bater a emoção. São mulheres fortes, a gente tem que ler toda a história delas aqui para o Brasil inteiro saber e conhecer todas essas mulheres”, iniciou a médica.

As sisters e os brothers reconheciam pela descrição e todos se emocionaram muito. Logo na primeira frase, Viih Tube percebeu que tratava-se da mãe. Emocionada, a youtuber disse: "Que saudades, meu Deus do céu, eu precisava muito disso. Eu te amo, mãe. Estou com muita saudade".

"Essa mulher trabalha desde os oitos anos, ela já foi até auxiliar de pedreiro. Teve três filhos e ainda criou quatro enteados. Batalhadora, juntou dinheiro cortando cabelo por 20 anos até comprar a primeira casa. Você a ensina a ler e escrever", anunciou Thelma.

Juliette gritou no gramado: "Mainha, te amo. Se cuida, mãe". Ela se ajoelha e fala: "Obrigada por tudo. Você é a minha vida, mãe. Se cuida, por favor. Obrigada. Eu te amo, mainha, muito. Fica em casa, por favor". Nas redes sociais da advogada, foi publicado um vídeo da reação de Dona Fátima, a mãe da sister, ao ver a filha em prantos.

Enquanto Juliette cuida de dona Fátima de longe, ela sente todo o zelo e amor daqui de João Pessoa. Vídeo da reação da mainha de Juliette pra vocês se emocionarem mais ainda ❤️ pic.twitter.com/LmRukUYl9k — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) March 8, 2021

João se emocionou com a mensagem sobre a mãe e vai para o telão ver a foto da mãe. O brother explica a história: "Lá onde a gente mora, a gente só consegue chegar no Centro de ônibus. A gente sempre fica conversando dentro de casa e perde o ônibus. Quase todo dia se deixar". O professor de Geografia diz: "Eu só sou o que sou por causa dela".

Gente eu tô chorando tanto com essa ação da Avon

A da Camilla foi uma das mais emocionantes 🥺@camilladelucas #BBB21 THELMINHA NO BBB pic.twitter.com/5VYJK0SRJx — 🎭 Solteira sim, sozinha graças a Deus (@EllenSoliver) March 8, 2021

"Se eu for 1% do que minha mãe é pra mim eu for pra minha filha, eu vou ser a melhor mãe do mundo” - Pocah na ação da Avon. 🥺❤ pic.twitter.com/FcUDFx4o5Y — Central da Pocah 🍑 (@CentralDaPocah) March 8, 2021