Juliana Paes perde a paciência após ser chamada de 'bolsominion'

Após o trecho de uma entrevista de Juliana Paes de 2019 voltar a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (28), a atriz foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter, no Brasil. A “Bibi Perigosa” no ar em “A Força do Querer”, foi apontada como apoiadora do presidente Jair Bolsonaro e rebateu os comentários.

Na entrevista ela fala: “Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba”. A frase deu a entender que Juliana votou no atual presidente. Bastou para que seguidores a chamassem de "bolsominion", termo utilizado para zombar de eleitores de Bolsonaro.

Juliana Paes respondeu uma publicação em seu Twitter. "Eu, Bolsominion? Ser sensata e desejar que as pessoas parem de brigar não significa ser bolsominion. Parem de encher meu saco e feliz 2021", postou.