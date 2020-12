Juliana Paes mostra carta que escreveu para Ayrton Senna no dia de sua morte

Na tarde desta quarta-feira (30), a atriz Juliana Paes compartilhou uma memória afetiva em sua rede social. Ela mostrou a carta que escreveu para o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, quando soube de seu acidente fatal na corrida do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, no dia 1º de maio de 1994.

A atriz escreveu na publicação feita no seu Instagram que arrumando a casa para o ano novo, a mãe dela achou a carta que a fez lembrar do quanto ela, com 15 anos na época, gostava do piloto que morreu no auge de sua carreira aos 34 anos.

Na carta, ela escreveu: "Senna - 1º de maio (Ju). Só você para encher nosso coração. Só você alegrava toda essa multidão. Sua vontade de vencer era tão verdadeira... Só você nos orgulhava de levantar a bandeira brasileira. Quando você estava feliz, todos estávamos também. Quando você vencia, duvido que havia corações tristes no peito de alguém. Quando você estava triste, nós sofríamos por você. Hoje que você morre, todo povo também quer morrer. Valeu, Senna!"