Julian McMahon, ator de 'Nip/Tuck' e 'Quarteto Fantástico', morre aos 56 anos

O ator Julian McMahon, conhecido por seus papéis em produções como Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted e os filmes do Quarteto Fantástico, morreu na última quarta-feira, 2, aos 56 anos. Ele enfrentava um câncer.

A morte foi divulgada por sua esposa, Kelly McMahon, em comunicado à imprensa americana. "Com o coração aberto, eu quero compartilhar com o mundo que meu marido amado, Julian McMahon, morreu tranquilamente esta semana, após se esforçar de forma corajosa para superar um câncer", escreveu ela.

Kelly prosseguiu: "Julian amava a vida. Ele amava sua família. Ele amava seus amigos. Ele amava seu trabalho e amava seus fãs. Seu maior desejo era levar alegria para o maior número de pessoas possível. Pedimos apoio durante este momento para permitir que nossa família lamente de forma privada. E desejamos que todos aqueles a quem Julian trouxe alegria continuem a encontrar alegria na vida. Somos gratos pelas lembranças."

Ele começou sua carreira como modelo, antes de começar a atuar em novelas australianas. Sua estreia nos cinemas veio em 1992, com o filme Os Salva-Vidas do Barulho. McMahon então foi para Hollywood, onde, depois de atuar na novela Another World, começou a conseguir papéis em séries como Profiler e Charmed, na qual interpretou Cole Turner.

Seu papel de maior destaque veio pouco depois, com Nip/Tuck, série de Ryan Murphy protagonizada por ele e por Dylan Walsh. A produção durou seis temporadas, entre 2003 e 2010, e acompanhava o cotidiano dramático de dois cirurgiões plásticos. Por sua atuação como o Dr. Christian Troy, McMahon chegou a ser indicado ao Globo de Ouro.

No auge do sucesso da série, ele também foi o vilão Victor Von Doom, o Doutor Destino, nos dois filmes do Quarteto Fantástico, lançados em 2005 e 2007.

Mais recentemente, McMahon protagonizou por três temporadas a série FBI: Most Wanted, antes de deixá-la em 2022. Chefe da franquia, o produtor Dick Wolf lamentou a morte do ator: "Que notícia chocante. Todos nós na Wolf Entertainment lamentamos a morte de Julian e enviamos nossas condolências à família dele."

O último papel do ator foi em Assassinato na Casa Branca, minissérie disponibilizada neste ano pela Netflix. Ele deixa uma filha.