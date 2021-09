Juiz e humorista Claudio Rendeiro é homenageado com música 'Tão Cedo'

A união entre amigos resultou na construção da obra “Tão cedo”, música que traduz saudade do juiz e humorista paraense Claudio Rendeiro, o Epaminondas Gustavo. A música chega nas plataformas digitais, neste sábado (18), com produção de Adriana Fukuoka, composição da juíza e amiga pessoal do humorista, Vanilza Malcher, e conta ainda com arranjos do músico Rodrigo Camarão e interpretação da cantora Alba Mariah, também amiga íntima de Epaminondas.

“Para mim, é uma honra, por que nós éramos muito amigos, amigos íntimos. Ele faz uma falta danada, e poder de alguma forma manter de minha parte, viva, a essência artística, o quanto ele foi artista, o quanto ele foi um homem generoso, sensível e solidário, é imensurável, não sei como explicar”, explica Alba sobre a canção.

A música “Tão cedo” chega carregada de significados, como explica a cantora Alba Mariah. “Tiveram momentos no estúdio que eu não conseguia me segurar, conter a emoção, quase me levou ao choro. Ás vezes tenho a impressão de que ele vai chegar de uma viagem longa que ele tá fazendo, e que nós vamos nos rever, mas é muito cedo né, a gente ainda ouve a gargalhada, as brincadeiras, as piadas pelo telefone, os ‘bom dias’, então pra mim, ter sido convidada a interpretar essa obra da Vanilza com os arranjos de Rodrigo Camarão só encheu meu coração de alegria, de esperança, para que a memória do Epaminondas Gustavo, o Claudio Rendeiro, nunca cesse de brilhar. É uma maneira de fazermos um carinho bem grande e infinito ao nosso saudoso amigo”, completou Alba.

Sobre o processo de construção da música, Rodrigo Camarão disse que conseguiu inspiração nas lembranças e nos momentos eternizados ao lado de Epaminondas Gustavo. “Fazer a produção dessa homenagem me fez reviver lembranças de momentos de solidariedade e do humor rico e leve do nosso amigo Epaminondas, junto com a querida Vanilza Malcher que era muito mais que uma amiga dele. Nesse sentido, foi fácil buscar a emoção necessária para a trilha e para o momento. Todos os envolvidos na homenagem tinham ligação direta com o Cláudio, ele adorava a voz da Alba Mariah e mais do que justo ser dela a voz na música. Foram momentos de emoção e ao mesmo tempo alegria no estúdio aí lembrarmos das brincadeiras que contagiavam a todos ao redor do Cláudio”, destaca o músico.

A compositora Vanilza Malcher, por meio da música, retrata a partida prematura de um amigo, que deixa inúmeros “porquês” no ar, sem muito a entender, mas que ao mesmo tempo dá uma lição de vida. “A inspiração para a letra veio da tristeza sentida pela perda repentina de um amigo tão querido e tão especial. Ao mesmo tempo, do sentimento de gratidão por ter tido a oportunidade de conviver com esse ser amigo que tanta felicidade, amor e solidariedade espalhou neste mundo. Nos dá uma lição que Epaminondas nos deixou de que é preciso viver intensamente cada momento, com alegria e amor, porque o tempo ninguém sabe quando vai parar”, explicou Vanilza.

Todos envolvidos no processo de elaboração da música possuem laços afetivos com o juiz e humorista Claudio Rendeiro, que morreu no dia 18 de janeiro deste ano, vítima de complicações da covid-19.