Jovem escreve romance policial inspirado em Belém

Uma investigação policial sobre uma série de assassinatos e vigilantes que combatem o crime na cidade de Santa Chuva, inspirada em Belém. Esse é o enredo do livro "Justiçando", do jovem Pedro Icaro. Morador do bairro do Tapanã, Pedro Icaro, se inspirou na própria realidade para falar sobre uma cidade violenta e nos trabalhos de escritores como Dan Brown, Stephen King e na clássica HQ Watchmen para escrever o primeiro romance. O livro que está em pré-venda até o final deste mês podendo ser adquirido com o autor ou pelo site da editora (www.editoraflyve.com).



“A realidade me inspirou e também faz parte, é como se ver nesse cenário de violência. A violência policial e criminosa do bairro influenciou na história, casos de violência que as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Resolvi usar esses meus traumas nos personagens, tem muito disso. Essa revolta dentro deles, e essa busca por justiça, assim como eu que vivi em um ambiente que não tem segurança pública efetiva”, reflete Pedro. “O livro foi escrito em períodos que houveram várias chacinas por Belém, entre 2018 e 2019. O crime e a violência permeiam o livro, porque essa era a realidade em que vivi”, complementa o escritor.



A obra é narrada por quatro pontos de vistas diferentes, perspectivas dos personagens. O livro começa com um crime, que a investigadora Luísa Araújo e seu parceiro, Brenno Hasnberg, tentam desvendar. Ao mesmo tempo, um justiceiro mascarado, conhecido como Encapuzado, age para tentar diminuir a criminalidade em Santa Chuva, assim como outra justiceira, chamada Catrina, a única dotada de poderes místicos.



“Enquanto eu escrevia os personagens e o enredo, ia pensando em uma investigação policial. Os personagens vigilantes vão pensando essa cidade em que eles vivem, em que acontecem crimes e assassinatos. Eles não vão só pensando, como descobrindo como a sociedade funciona, a ação que eles fazem é uma pequena parte do todo. Enquanto eles vão se descobrindo residentes desta cidade, vão vendo que tudo o que eles sabiam não é”, destaca. “É até um paralelo quanto à sociedade que a gente tem. Tudo tem uma estrutura criminosa, racista, que se desmembra em vários assuntos e temos que entrar nesses assuntos para entender como a realidade é”, compara.



Apesar desse ser o primeiro romance de Pedro Icaro, o jovem de 24 anos, formando de museologia, já escreveu contos nas antologias “Proteja-me!”, “Sangue Abaixo de Zero”, “Beleza e Simplicidade 2020”, “De Lilith a Joana” e “Relatos do Grande Irmão”. Em 2021 publicou a novela “Santa Geni”, em formato e-book disponível na Amazon. Pedro também é membro do Coletivo Articulado do Tapanã, que luta por melhorias no bairro onde mora.



Justiçando

Autor: Pedro Icaro

Editora Flyve.

224 páginas.

Preço: R$39,90.

Vendas site da editora

E direto com o autor pelo Instagram @icarop_12 ou pelo WhatsApp (91) 99834-0900.