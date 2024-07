VÍDEO: Jovem viraliza ao explicar o sotaque paraense: 'chia absurdamente'

O jovem Rafhael Turati, que produz vídeos analisando sotaques brasileiros, viralizou ao publicar um vídeo no TikTok explicando o modo de falar dos paraenses. Na gravação, o rapaz diz que as pronúncias de algumas palavras no Pará se parecem com as ditas no Rio de Janeiro, devido o chiado feito naturalmente na fala por ambas as regiões do Brasil.

VEJA MAIS

Como o Pará é um estado com vários tipos de sotaques, Rafhael diz que focou somente no dito na capital Belém - que também possui suas variações. "O paraense chia absurdamente o 'S'. Essa chiadeira toda faz com que o paraense seja confundido com cariocas", inicia o rapaz. Para diferenciar os dois sotaques, o jovem diz que os moradores do Rio de Janeiro costumam acrescentar a letra "i" antes do "s".

"Ele[carioca] vai falar 'péis'[pés], 'escolais'[escolas], 'pessoais'[pessoas]. O paraense tem o chiado mais linear, ele fala: 'pés', 'pessoas'". Ele ainda observa que, para falar, o paraense, o tempo todo, coloca a boca para frente.

Rafhael ainda pontua que o paraense tem uma pronúncia diferente para a palavra "mesmo": "o 'z' [da pronúncia 'mesmo'] também chia e vira 'g'.

Além disso, ele diz que analisou que o paraense emenda uma palavra que termina com 's' com outra que inicia com vogal: "Mas ele [pronuncia-se 'maszêle']". Por fim, Rafhael conclui que "a fala toda do paraense soa uma pouco mais nasal e um pouco mais profundo na garganta".

Análise dos internautas

Nos comentários do vídeo, que já possui mais de 100 mil visualizações, os internautas ainda fizeram suas observações sobre o sotaque paraense. "[E ainda tem] a conjugação que tem em Belém, tipo 'já fizeste o que pedi?', 'de onde tu és?', 'compraste o que?', 'foste pra lá?', escreveu um. "O nosso 'xii'[chiado] é mais curto com biquinho. O do carioca é 'xiiiii' mais longo/relaxado", comparou uma segunda. Uma terceira ainda complementou: "O sotaque paraense é o chiado português + o anasalado das línguas indígenas! E sim, já me confundiram com carioca e com português".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)