Jovem Pan afasta diretor após conflito nos bastidores com Márcia Dantas

O conflito teve início durante a cobertura de um tema de política internacional

Uma discussão nos bastidores da Jovem Pan News gerou um momento de tensão ao vivo na última terça-feira, 21. A apresentadora Márcia Dantas chorou durante a transmissão do telejornal Tempo Real e deixou o estúdio, interrompendo sua participação.

Horas após o episódio, a emissora decidiu afastar Diego Castro da direção do programa. Ele não comanda mais o Tempo Real, mas permanece no quadro de funcionários da Jovem Pan, sendo direcionado para outras produções.

O conflito teve início durante a cobertura de um tema de política internacional. Diego Castro, que substituía temporariamente a diretora Bruna Milan, teria se desentendido com Márcia Dantas por uma orientação editorial.

Detalhes do desentendimento nos bastidores

O diretor teria elevado o tom nas instruções transmitidas pelo ponto eletrônico e feito comentários considerados ofensivos pela jornalista. Após o ocorrido, Márcia informou à chefia que não tinha condições emocionais de permanecer no ar e deixou a bancada.

A saída inesperada obrigou a emissora a reorganizar rapidamente a programação. Em determinado momento, o canal exibiu apenas a identidade visual do telejornal enquanto definia como dar continuidade à transmissão.

Márcia Dantas retorna e desabafa nas redes

Depois de alguns minutos, o comentarista Mário Vitor Rodrigues assumiu parte da apresentação. Márcia Dantas retornou ao estúdio cerca de 20 minutos depois, mas permaneceu pouco tempo no comando do programa, aparecendo visivelmente abalada antes de sair novamente.

Pouco antes das 15h, o jornalista Cassius Zeilmann assumiu definitivamente o Tempo Real e informou aos telespectadores que a colega havia se ausentado por "problemas pessoais". A Jovem Pan informou que o assunto está sendo tratado internamente.

Em seu perfil no Instagram, Márcia Dantas publicou uma mensagem poucas horas após o telejornal. O texto, interpretado como um desabafo, destacava que demonstrar vulnerabilidade não diminui a força e defendia a importância de estabelecer limites.