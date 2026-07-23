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MÚSICA

'Círios' ganha versão em samba na voz do paraense Fábio Moreno; confira a prévia

Videoclipe foi gravado em Belém e reúne participações de Mariza Black e Diego Xavier

Amanda Martins

23 de julho de 2026 às 10:38

Intérprete Fábio Moreno

Intérprete Fábio Moreno ( Foto: Divulgação )

Um dos maiores clássicos do repertório do Círio de Nazaré ganhará uma nova leitura no início de agosto. O intérprete paraense Fábio Moreno lançará uma versão em samba da canção "Círios", composta por Vital Lima e Marco Faria. O projeto será apresentado junto com um videoclipe gravado nesta semana no Polo Gastronômico do Parque da Cidade, em Belém, reunindo participações de Mariza Black e Diego Xavier.

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Segundo o artista, a escolha da música partiu de um desejo antigo. Fábio Moreno conta que já interpretava "Círios" em seus shows em versão samba e queria registrar oficialmente a releitura. Para isso, buscou autorização dos compositores e da editora responsável pelos direitos da obra.

Ouça a música:

"É um clássico da música popular paraense, muito executado principalmente durante a quadra nazarena. Eu já cantava essa música nos meus shows em versão samba e sempre foi um desejo eternizá-la com a minha característica, que é o samba. Agora, em 2026, isso foi possível", afirma.

O cantor destaca que a nova gravação mantém a essência da composição, mas apresenta novos arranjos inspirados no samba. Ele lembra que a canção já recebeu diferentes interpretações ao longo dos anos, inclusive uma releitura recente de Diego Xavier, que mesclava ritmos e contou com a participação de Vital Lima. Desta vez, a proposta foi investir em uma versão integralmente voltada ao samba.

"Foi muita emoção poder gravar essa música e iniciar esse projeto com ela. Tenho certeza de que vai tocar o coração dos paraenses e dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré", diz.

Fábio revela ainda que a gravação em estúdio foi realizada logo após o Carnaval deste ano, mas o lançamento foi planejado para o período que antecede a manifestação católica no mês de outubro.

Além da música, o projeto também ganhou um clipe especial. Em vez de utilizar cenários tradicionais ligados à festividade, como a Basílica Santuário ou a orla da cidade, a equipe optou por um espaço recém-incorporado à paisagem da capital paraense.

De acordo com o intérprete, a ideia surgiu durante as conversas com a produtora G2 Comunicações, responsável pela captação do material. "Pensamos em vários lugares, mas percebemos que eram cenários que aparecem todos os anos em produções sobre o Círio. Então escolhemos gravar ao pôr do sol, no Polo Gastronômico do Parque da Cidade, um espaço novo construído para a COP 30", explica.

O videoclipe foi registrado em formato de samba de mesa, em tom de confraternização, e contou com a participação da banda que acompanha Fábio Moreno, além dos convidados Mariza Black e Diego Xavier.

Fábio afirma que a presença dos dois artistas também representa uma homenagem à trajetória de ambos na música paraense.

"Diego foi quem fez a ponte com o Vital Lima para essa gravação, então achei importante tê-lo ao meu lado como forma de gratidão. A Mariza é uma amiga querida, praticamente começamos a carreira juntos. Foi uma gravação com um astral maravilhoso, e espero que esse trabalho alcance o público quando for lançado", diz.

Com mais de duas décadas de carreira, Fábio Moreno atua como intérprete de samba desde 2001 e construiu sua trajetória entre os palcos e o Carnaval.

Em 2025, foi o intérprete do samba-enredo da Acadêmicos do Grande Rio no desfile que homenageou o Pará na Marquês de Sapucaí. Atualmente, integra a Mocidade Olariense, em Belém, e a Império do Povo, no município de Santana, no Amapá.

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