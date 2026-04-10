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Jottapê é hospitalizado após desmaio por crise de ansiedade

Estadão Conteúdo

O ator e cantor Jottapê, conhecido por ter interpretado MC Doni na série Sintonia, da Netflix, foi hospitalizado após desmaiar por conta de uma crise de ansiedade nesta sexta, 10. O artista recebeu alta no mesmo dia e relatou dificuldades nos últimos anos.

"O resumo de tudo é que está difícil suportar fisicamente o que eu venho passando", escreveu ele em um story no Instagram. "Não está sendo fácil, e vocês aqui não sabem de um terço do que tive que passar e o que ainda passo."

O cantor, que anunciou o fim de sua carreira no funk para se dedicar à música gospel no ano passado, também falou sobre sua fé. "Minha esperança está no Senhor, mas minha carne muitas vezes não entende isso. A sensação é que meu corpo está pedindo chega", disse.

Carreira de Jottapê

Jottapê ganhou projeção nacional ao interpretar MC Doni em Sintonia, série criada por KondZilla e produzida pela Gullane, considerada a produção brasileira mais longeva da Netflix. Antes disso, ele já acumulava experiência no audiovisual, com papéis em novelas e filmes.

Ainda criança, participou de comerciais e atuou no longa Acquária (2003), de Sandy & Junior. Aos 9 anos, protagonizou O Menino da Porteira (2009), e mais tarde interpretou um dos meninos do lixão na novela Avenida Brasil (2012). O artista também fez parte do elenco de Chiquititas (2013-2015).

Na música, Jottapê estourou no funk pouco antes do lançamento de Sintonia, ganhando destaque com a versão brasileira de Old Town Road, que viralizou no canal KondZilla. Com sua popularidade em ascensão, seguiu lançando sucessos e consolidou-se como um dos principais nomes do gênero.

Em fevereiro do ano passado, o cantor anunciou que iria encerrar sua trajetória no funk para se dedicar à música gospel. A revelação aconteceu durante o Sintonia - O Último Baile, evento realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, que celebrou o encerramento da série da Netflix.

Após sua última apresentação no festival, Jottapê compartilhou com o público a decisão. "Por muito tempo, fui atrás de tudo: dinheiro, fama... Eu consegui tudo isso. Mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia", afirmou ele, antes de erguer uma faixa com a frase: "Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim".

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