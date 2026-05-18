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José Loreto surpreende seu sósia, Lorran Galdino, com uma casa própria

A história entre os dois começou de forma improvável

Estadão Conteúdo
fonte

José Loreto e sósia, Lorran Galdino (Reprodução)

O encontro entre José Loreto e seu sósia viral, Lorran Galdino, ganhou um novo capítulo emocionante neste domingo, 17. Durante participação no Domingão com Huck, o ator surpreendeu o jovem paraibano ao presenteá-lo com uma casa própria diante da plateia do programa.

A história entre os dois começou de forma improvável. Morador de Pombal, na Paraíba, Lorran viralizou nas redes sociais após aparecer em uma entrevista para uma rádio local depois de sofrer um acidente de moto. Mesmo usando capacete, internautas passaram a comentar a forte semelhança física entre ele e José Loreto, fazendo o vídeo circular rapidamente pela internet.

'Cara de um, focinho de outro'

No palco do programa, Loreto relembrou como descobriu a existência do "irmão desconhecido". Segundo ele, a repercussão tomou conta de suas redes sociais.

"Eu recebi uma enxurrada de directs. 'Shampoo e condicionador', 'acharam você CLT'… Aí eu vi o vídeo e falei: 'Eita, o cara é a minha cara'. Cara de um, focinho de outro", brincou o ator.

Após a viralização, Loreto publicou vídeos pedindo ajuda para encontrar Lorran. Quando finalmente conseguiu contato com o jovem, o convidou para viver um "dia de princeso", com direito a cuidados estéticos, encontros e momentos especiais.

Encontro emocionou o palco

Durante o programa, os dois voltaram a se encontrar pessoalmente e se abraçaram no palco. Emocionado, José Loreto afirmou ter sentido uma conexão imediata com Lorran.

"A gente bateu. É energia, uma coisa absurda. Eu acho que a gente é muito parecido em várias coisas, várias coincidências", disse o ator.

Lorran também comentou o impacto que a repercussão teve em sua vida. "Foi uma coisa que eu não tava esperando, foi um choque", afirmou.

Luciano Huck então exibiu imagens da casa onde o jovem mora atualmente, de aluguel, ao lado da esposa e da filha de oito meses. Em seguida, Loreto fez a revelação que levou Lorran às lágrimas.

"Lorran, você me falou que seu sonho era ter a casa própria. Irmão, aquela casa que você mora, alugada, não é mais sua. Eu comprei uma casa melhor pra você", anunciou o ator.

A reação emocionou a plateia e os apresentadores do programa. Lorran não conseguiu segurar o choro ao receber as chaves do novo imóvel.

Teste de DNA virou novo capítulo da história

Depois da repercussão nas redes sociais, José Loreto e Lorran já haviam se encontrado anteriormente durante a pré-estreia do filme O Rei da Internet, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Loreto brincou sobre a possibilidade de os dois terem algum grau de parentesco. A curiosidade acabou evoluindo para a realização de um teste de DNA, compartilhado pelo ator em suas redes sociais.

"Agora chegamos no capítulo mais esperado desse encontro. Vamos testar e descobrir o que o Brasil todo quer saber", escreveu o artista ao publicar um vídeo sobre o exame.

Até o momento, o resultado do teste ainda não foi divulgado. Enquanto isso, Lorran segue ganhando visibilidade nas redes sociais, onde já soma milhares de seguidores e adotou o apelido de "sósia do José Loreto" em seu perfil.

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JOSÉ LORETO/SÓSIA/LORRAN GALDINO
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