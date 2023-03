Jornalista paraense lança livro que descreve suas experiências através de crônicas

Das grandes reportagens para a literatura, assim vem sendo o caminho do jornalista paraense Paulo Roberto Ferreira, que se prepara para lançar seu quinto livro, intitulado “Roubaram meu Libertango”, reunindo 31 crônicas que vão divertir os leitores, provocar saudades e reflexões sobre os mais variados temas e acontecimentos. O lançamento será nesta quinta-feira (30), na editora Paka-Tatu, das 17h30 às 21h30, em Belém.

Na obra, os leitores poderão acompanhar os acontecimentos vivenciados pelo repórter e escritor. Os casos da vida real são apenas o ponto de partida para uma reflexão maior. A crônica que dá nome ao livro, se trata do tempo em que ele, solteiro, dividia a casa com um amigo. Um ladrão entrou no imóvel, mas só levou discos. A perda maior foi do vinil “Libertango”, um dos mais conhecidos compositor argentino Ástor Piazzolla. O escritor parte desse fato para falar sobre perdas e ganhos na área cultural.

Já a crônica “Avião sem banco, cinto e porta”, retrata o trabalho árduo para buscar informações em uma região que requer longos e difíceis deslocamentos amazônicos. Segundo o escritor, o objetivo da obra foi reunir algumas crônicas importantes na sua trajetória e mostrar para o mundo, sua vivência como repórter, a sua opinião como jornalista e as suas memórias como cidadão. “Escrevo também para falar de acontecimentos, peculiaridades e as formas de vida na Amazônia, esta região ainda tão desconhecida do resto do País e do mundo”, afirmou.

Após a publicação da sua dissertação de mestrado e a necessidade de mostrar aos seus alunos de jornalismo exemplos locais da existência da censura, o escritor fez uma pesquisa que resultou no livro “A censura no Pará – a mordaça a partir de 1964”. O passo seguinte foi publicar o livro reportagem sobre um fato ocorrido 30 anos antes, que saiu com o título de “Encurralados na Ponte”. A partir daí a imersão do jornalista no mundo da literatura foi uma forma de continuar exercitando o ofício de escrever. “É uma experiência que me enriquece e me desafia todos os dias”, comentou.

Todas as crônicas presentes na obra foram publicadas a partir de 2014, em jornais diversos da região. Para o escritor, “livro é sempre uma oportunidade de reflexão, mas uma possibilidade de viajar com o escritor, sonhar, se identificar. Meu foco sempre foi mostrar o que acontece aqui na Amazônia e as nossas diferenças em relação ao resto do Brasil”, relatou.

Paulo ressalta ainda que apesar da visão colonialista de quem vive fora da região Norte, existem várias formas de resistência, de luta, de afirmação e um modo próprio de viver que, infelizmente, muitos teimam em ignorar. “O livro e a leitura são instrumentos importantíssimos para a formação cidadã. Não importa se o livro é de papel ou eletrônico”, concluiu o escritor.

Paulo Roberto Ferreira é natural de Belém e trabalhou como repórter, redator e editor de jornais e revistas, com passagem pela imprensa alternativa (“Bandeira 3” e “Resistência”). Foi repórter, apresentador e diretor de TV. É autor dos livros “A censura no Pará – A mordaça a partir de 1964”; “Encurralados na Ponte – o massacre dos garimpeiros de Serra Pelada”; “O apagador de florestas”; “Mosaico Amazônico” e coautor de “O homem que tentou domar o Amazonas”.

Além de jornalista, Paulo Roberto Ferreira também é Mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Évora, em Portugal, e especialista em Planejamento do Desenvolvimento Regional pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Agende-se

Lançamento do livro “Roubaram meu Libertango” do jornalista Paulo Roberto Ferreira

Data: 30/03

Hora: 17h30 às 21h30

Local: Editora Paka-Tatu (Rua Bernal do Couto, 785, bairro do Umarizal, em Belém)

