O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jornalista Maria Prata é 'revistada' por criminoso e é assaltada com a filha em São Paulo

O criminoso passou a mão em sua cintura para verificar se ela estava armada, revirou a bolsa e levou cartões e a aliança.

Estadão Conteúdo

A jornalista Maria Prata compartilhou nesta sexta-feira, 23, imagens do momento em que foi assaltada à mão armada enquanto caminhava com a filha caçula Dora, fruto de seu casamento com o apresentador Pedro Bial.

O crime ocorreu na quinta-feira , 22, na região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, e foi registrado por câmeras de segurança.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil de São Paulo informou que o caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 7º Distrito Policial, área dos fatos, que prossegue com as apurações. Segundo a Polícia Civil, o policiamento na região foi reforçado.

No vídeo divulgado, um motociclista aparece apontando uma arma e exigindo os pertences da jornalista. Ao relatar o episódio nas redes sociais, Maria Prata destacou o impacto de se reconhecer em uma cena comum nos noticiários.

"Hoje foi comigo. Essa imagem sem som que vemos repetidamente no feed: uma câmera de segurança, um motoqueiro de capacete e mochila de entregas, uma arma, alguém sendo assaltado na rua", escreveu. Em seguida, completou: "Agora esse alguém era eu. Com minha caçula colada em mim. E com som, que não sai da minha cabeça".

Abordagem na rua

No relato, a jornalista explicou que não estava usando o celular e caminhava por uma rua residencial quando foi surpreendida. "Não estava com celular na mão. Não estava dando bobeira num lugar perigoso. Estacionei o carro em uma rua residencial (…) e estava andando 20m até a casa para onde íamos", afirmou.

Maria Prata também descreveu o diálogo mantido com o assaltante, que exigiu o telefone e a senha do aparelho. "Não se mexe, entrega tudo, cadê o iPhone?", teria dito o homem. Ela respondeu: "Tá na bolsa. Eu tô com uma criança, fica calmo, pode levar tudo."

Segundo a jornalista, o homem demonstrava nervosismo ao tentar desbloquear o celular. "Eu dizia a senha, mas, nervoso, ele errava as teclas. Repete! A senha!", relatou. Em outro momento, ela contou que o assaltante chegou a questioná-la: "Você é polícia?".

Ainda de acordo com o relato, o criminoso passou a mão em sua cintura para verificar se ela estava armada, revirou a bolsa e levou cartões e a aliança. A filha, segundo Maria Prata, não percebeu a arma. "Dora não viu a arma, não entendeu o que estava acontecendo por um motivo óbvio: ela sequer sabe que isso acontece", escreveu.

'Minha cabeça é um replay sem fim'

Após a abordagem, mãe e filha entraram na casa para onde se dirigiam e foram acolhidas por amigos. Maria Prata contou que entregou a filha ao marido antes de lidar com o impacto emocional do ocorrido. "Entreguei Dora pro Pedro, que estava lá, e desabei longe dela", relatou.

A polícia foi acionada e a jornalista prestou depoimento. Ela também descreveu as horas seguintes como um período de telefonemas e cancelamentos.

"Dora passou o dia falando sobre isso, processando, perguntando, querendo entender o que foi aquilo", disse Prata sobre o dia seguinte ao crime.

Em outro trecho do relato, Maria Prata afirmou não ter conseguido dormir após o episódio. "São 4h da manhã, não consigo dormir. Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida", desabafou.

Apesar do trauma, a jornalista destacou que ambas estão bem. "Estamos bem, têm coisas muito piores, o pesadelo poderia ser outro", escreveu. Ao encerrar o texto, agradeceu o apoio recebido: "A todos os amigos que nos receberam, obrigada. Em frente. Estamos vivas".

Nos comentários da publicação, amigos e famosos lamentaram o episódio traumático. "Que infelicidade. Vocês não mereciam isso", escreveu Boninho. "Fico feliz que estejam bem dentro do possível. Meu carinho pra vocês", comentou Fátima Bernardes. "Meu Deus, eu sinto muito. Que bom que estão bem. Desejo que esse trauma seja superado", disse Mônica Martelli.

Maria Prata é casada com Pedro Bial desde 2015. O casal tem duas filhas: Laura, nascida em novembro de 2017, e Dora, nascida em dezembro de 2019.

