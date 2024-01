Jornalista Marcelo Pereira recebe alta após ser internado duas vezes neste ano; entenda

Marcelo Pereira, jornalista conhecido por apresentar a previsão do tempo em telejornais da Rede Globo como ‘Hora 1’ e ‘Bom Dia Brasil’, recebeu alta nesta quinta-feira (11), após ser internado duas vezes no hospital de Ribeirão Pires por um mal súbito.

De acordo com o boletim enviado pela Unidade de Saúde ao jornal ‘Estadão’, o comunicólogo estava internado desde o dia 06 de janeiro, apresentando quadro de dor abdominal com pressão arterial instável.

Ainda segundo o documento, o jornalista foi submetido a um tratamento medicamentoso e avaliado por especialistas, evoluindo com melhora importante do quadro de saúde. Os médicos recomendaram repouso domiciliar após a alta para sua completa recuperação. No entanto, nesta terça-feira (09), após apresentar melhora no quadro, Marcelo foi encaminhado novamente para a unidade de internação.

Esta foi a segunda internação de Marcelo apenas neste ano. Durante a semana passada, o jornalista passou mal nos estúdios do 'Hora 1' e foi encaminhado ao hospital, mas recebeu alta logo depois.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)