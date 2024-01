Jornalista Marcelo Pereira tem mal súbito e é internado em hospital de São Paulo

O comunicador Marcelo Pereira, apresentador da previsão do tempo da TV Globo, e em telejornais da Globo News, passou por um mal-estar na semana passada enquanto se preparava para entrar no ar nos estúdios da emissora em São Paulo. Na ocasião, o "moço do tempo" foi levado ao Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, onde permanece internado até o momento. A informação foi oficialmente confirmada nesta quarta-feira (10), pela Comunicação da Rede Globo.

A equipe médica da instituição hospitalar emitiu um boletim sobre a condição de saúde de Marcelo, relatando que ele foi admitido na UTI em 6 de janeiro, "com sintomas de dor abdominal acompanhada de pequena instabilidade hemodinâmica". Após demonstrar melhoras, o profissional recebeu alta da UTI nesta terça-feira (9), sendo transferido para um quarto, onde ainda permanece, sem previsão de liberação, mas com estado clínico estável.

Segue abaixo a integralidade do boletim médico:

"O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires informa que o paciente Marcelo da Silva Pereira deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 6 de janeiro, com quadro de dor abdominal com pequena instabilidade hemodinâmica. Sua condição clínica evoluiu com melhora e depois de equilibrado pôde ser encaminhado para a unidade de internação nesta terça-feira (9/1). O paciente segue, ainda, na unidade de internação sem previsão de alta, mas com quadro estável."

Conforme afirmado pela Comunicação da Globo, Thais Luquesi continua a assumir a apresentação da previsão do tempo no Hora 1 e no Bom Dia Brasil. As informações da Rede Globo foram divulgadas pela Revista Quem.