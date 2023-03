Jorane Castro faz pré-estreia do filme ‘Terruá Pará’ no ‘Encontros de Cinema’, do Itaú Cultural SP

Estreia hoje, 28, a nova temporada da série "Encontros de Cinema", do Itaú Cultural (IC) em São Paulo, com a presença da cineasta paraense Jorane Castro. O evento marca as atividades presenciais, levando o público à Sala Vermelha do Instituto, para assistir a pré-estreia do documentário "Terruá Pará" e participar, em seguida, do bate-papo com a cineasta. A projeção acontece dentro da Ocupação Dona Onete, que está em cartaz no IC e narra a história da Rainha do Carimbó Chamegado, que inclusive, é uma das personagens do filme de Jorane. A série está alinhada a plataforma de streaming Itaú Cultural Play, dedicada integralmente ao cinema brasileiro, que mensalmente levará profissionais para abordar junto ao público diferentes aspectos de uma produção de filmes, sempre na última terça-feira de cada mês.

Além de cineasta, Jorane Castro é professora do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará (UFPA). Com este olhar, destaca a importância da retomada do projeto, que visa dialogar com estudantes e apreciadores da sétima arte, com destaque ao Norte. "Vai ser uma programação que vai acontecer regularmente, todo mês, no Itaú Cultural em São Paulo. O Terruá Pará foi um filme que eu escrevi, dirigi e filmei no Pará. Com músicos, um filme que fala sobre música paraense", iniciou.

"Essa sessão presencial acontece dentro da programação da Ocupação Dona Onete. O Itaú faz várias programações de ocupação, há muito tempo, mas a dona Onete é a primeira do Norte e é uma exposição que conta a vida, que contextualiza a cultura. Eu tenho muito orgulho de poder participar né? Dona Onete é uma das pessoas, uma das músicas e compositoras que está no filme Terruá Pará. Foi ela quem me trouxe, o fato dela estar no filme... ela me trouxe pra cá", explicou.

Os outros músicos que estão no filme são Manoel Cordeiro, Keilafc, Pio Lobato, Toni Soares, Os Amantes, Luê, Trio Manari. O documentário narra a história da música do Pará e propõe uma reflexão e olhar para os movimentos artísticos locais amazônicos.

Questionada sobre o que o público pode esperar, e como se sente enquanto representante do cinema na região Norte do país, em um espaço como este em São Paulo, ela diz que está empolgada e quer ver a recepção das pessoas, mas acredita que será uma troca interessante. "Esta exibição é uma pré-estreia, pois queremos fazer a sessão de estreia no Pará. Estamos realizando esta exibição por causa da Ocupação Dona Onete. E será exibida em uma sala de cinema, com qualidade de imagem e áudio. Vai ser uma sessão para convidados, estudantes, cinéfilos, e eu quero ver como será a recepção das pessoas, gosto muito de debates. [...] Tô muito feliz que essa programação começa com o filme Terruá Pará, mas a honra toda é da Dona Onete, que tem a ocupação do Itaú Cultural", arguiu.

A cineasta diz que deseja fazer a estreia no Pará, em Belém, e em lugares como Bragança, Marajó, São Caetano de Odivelas, nos lugares de onde os artistas vieram. Deixou também um recado ao público paraense, para participar e se inscrever para assistir online à pré-estreia. "Nossa cultura é muito forte, cultura musical muito potente. Então eu queria dizer pro público paraense que em breve - não sei ainda quando - é de que ele seja exibido no Pará, nas melhores condições também, com qualidade de som, de imagem para que todo mundo possa ver e desfrutar do filme. Eu espero, porque a gente fez o filme que tem a nossa cara e eu espero que ele seja muito querido e bem acolhido no Pará, finalizou.

Serviço

Encontros de cinema - exibição do filme Terruá Pará e bate-papo com a diretora Jorane Castro

28 de março (terça-feira), às 19h

Sala Vermelha (3º andar do Itaú Cultural)

Capacidade: 70 pessoas

Duração: 150 minutos (100 minutos do filme + 50 minutos do debate)

Classificação Indicativa: Livre

Reservas pela plataforma INTI (acesso pelo site www.itaucultural.org.br)

Assistir on-line: (https://www.itauculturalplay.com.br/)